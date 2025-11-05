Fırında ekmeklerin arasında gezen fare videosu için para teklif ettiler

Romanya'da bir fırının vitrininde, ekmeklerin arasında gezen bir fare herkesi şoke etti. Fırın çalışanlarının yakalamaya çalıştığı anlarda bir kişi de kayda geçti. Görüntülerde, fırın çalışanları bir poşet ve bir demir çubuk ile fareyi yakalamaya çalışıyor. Fakat başarılı olamıyorlar.

VİDEOYU PAYLAŞMAMASI İÇİN PARA TEKLİF ETTİ

Bu görüntüler için fırın sahibinin para teklif ettiği öne sürüldü. Videoyu çeken kişiye 10 bin dolar yani 421 bin TL verebileceğini söylediği iddia edildi. Ancak videoyu çeken kişinin parayı kabul etmediği belirtildi.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve büyük yankı uyandırdı. Yetkililer, devreye girdi ve fırın kapatıldı.

Olay, ülkede gıda güvenliği ve hijyen standartlarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.