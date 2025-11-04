Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Dev eşek arıları baba ve oğlunu öldürdü! Eğlence parkında korkunç olay

Asya ülkesi Laos'un Luang Prabang şehrinde tatil yapan baba ve oğlu, dev eşek arıları tarafından öldürüldü. Yetkililer, ilk kez bir olayla karşı karşıya kaldıklarını söylediler.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dev eşek arıları baba ve oğlunu öldürdü! Eğlence parkında korkunç olay
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
04.11.2025
saat ikonu 11:59
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
saat ikonu 11:59

'da özel bir okulda müdür olan ABD'li Daniel Owen ile 15 yaşındaki oğlu Cooper, Asya ülkesi Laos'a tatile gittiler. Luang Prabang şehrinde Mekong Nehri kıyısında bulunan eko-macera parkına giden baba ve oğul bir rehber eşliğinde zipline etkinliği için ağaçların arasında yürüyordu. Bu esnada yaklaşık 5 santimetre boyundaki dev eşek arıları, baba ve oğluna saldırdı. Baba ve oğul, eşek arılarının saldırıları karşısında çaresiz kaldılar ve 100'den fazla kez sokuldular.

Dev eşek arıları baba ve oğlunu öldürdü! Eğlence parkında korkunç olay

BİRKAÇ SAAT SONRA HAYATLARINI KAYBETTİLER

New York Post'un haberine göre, baba ve oğlu, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Fakat ikisi de sadece birkaç saat dayanabildi. Sağlık görevlileri, baba ve oğlunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Dev eşek arıları baba ve oğlunu öldürdü! Eğlence parkında korkunç olay

''ÇOK ACI ÇEKİYORLARDI''

Doktor Phanomsay Phakan, "Vücutlarının tamamı kırmızı lekelerle kaplıydı. Çok acı çekiyorlardı. Daha önce böyle bir şey görmemiştim" diyerek 20 yıllık kariyerinde ilk kez böylesine şiddetli vakayla karşılaştığını aktardı.

'BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ OLAY'

Yaşanan acı olayın ardından Green Jungle Park yetkilileri de açıklamalarda bulundu. Aileye baş sağlığı dileyen park yetkilileri, 'benzeri görülmemiş bir olay' yaşandığını ifade etti. Ayrıca güvenlik protokollerini de gözden geçireceklerini ifade ettiler.

Dev eşek arıları baba ve oğlunu öldürdü! Eğlence parkında korkunç olay
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Uçak tuvaletindeki 3 kelimelik not herkesi endişeye sürükledi: Acil iniş yapıldı
Geride bıraktıkları arkadaşları fil sürüsünün saldırısında ezilerek hayatını kaybetti
ETİKETLER
#vietnam
#ölüm
#Eşek Arısı Saldırısı
#Laos
#Tatile Gitmek
#Eko-macera Parkı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.