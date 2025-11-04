Dev eşek arıları baba ve oğlunu öldürdü! Eğlence parkında korkunç olay

Vietnam'da özel bir okulda müdür olan ABD'li Daniel Owen ile 15 yaşındaki oğlu Cooper, Asya ülkesi Laos'a tatile gittiler. Luang Prabang şehrinde Mekong Nehri kıyısında bulunan eko-macera parkına giden baba ve oğul bir rehber eşliğinde zipline etkinliği için ağaçların arasında yürüyordu. Bu esnada yaklaşık 5 santimetre boyundaki dev eşek arıları, baba ve oğluna saldırdı. Baba ve oğul, eşek arılarının saldırıları karşısında çaresiz kaldılar ve 100'den fazla kez sokuldular.

BİRKAÇ SAAT SONRA HAYATLARINI KAYBETTİLER

New York Post'un haberine göre, baba ve oğlu, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Fakat ikisi de sadece birkaç saat dayanabildi. Sağlık görevlileri, baba ve oğlunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

''ÇOK ACI ÇEKİYORLARDI''

Doktor Phanomsay Phakan, "Vücutlarının tamamı kırmızı lekelerle kaplıydı. Çok acı çekiyorlardı. Daha önce böyle bir şey görmemiştim" diyerek 20 yıllık kariyerinde ilk kez böylesine şiddetli vakayla karşılaştığını aktardı.

'BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ OLAY'

Yaşanan acı olayın ardından Green Jungle Park yetkilileri de açıklamalarda bulundu. Aileye baş sağlığı dileyen park yetkilileri, 'benzeri görülmemiş bir olay' yaşandığını ifade etti. Ayrıca güvenlik protokollerini de gözden geçireceklerini ifade ettiler.