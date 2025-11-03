Geride bıraktıkları arkadaşları fil sürüsünün saldırısında ezilerek hayatını kaybetti

Saidi Jahari, Malezya'nın kuzeyinde bulunan Gua Musang bölgesinde orman işçisi olarak çalışıyordu. 43 yaşındaki adam, 28 Ekim akşamı, 5 iş arkadaşıyla beraber çadırda uyurken fillerin yaklaştığını fark etti. İş arkadaşları daha güvenli bir yer bulmak için ormana doğru kaçtı fakat Jahari, sürüden kaçmayı başaramadı.

YARALI ADAMI BIRAKIP KAÇTILAR

Jahari'nin iş arkadaşları birkaç saat geri döndüğünde ise onu ağır yaralı ve iki bacağı kırık halde buldu. Bu sırada ise sürü lideri olduğuna inanılan bir erkek fil geri döndü ve yeniden saldırdı. İş arkadaşları Jahari'yi bırakıp kaçtı, geri döndüklerinde ise Jahari artık orada yoktu.

Choon Foo, "Yakınlarda yapılan aramalarda Jahari'nin çıkış yolunda bir fil tarafından çiğnenerek ağır yaralanmış halde hayatını kaybettiği tespit edildi" açıklamasında bulundu.

Yetkililer daha sonra sürüyü bulup kontrol altına almak için çalışan Yaban Hayatı ve Milli Parklar Dairesi'ni uyardı.