Hava Durumu
18°
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

WhatsApp'ta kullanıcı adınızı bilen herkes fotoğrafınızı görecek: Kritik gizlilik ayarı uyarısı!

WhatsApp, kullanıcıların telefon numarası yerine kullanıcı adı kullanarak arama yapmasını sağlayacak yeni bir özellik geliştiriyor. Ancak kullanıcıların dikkat etmesi gereken önemli bir detay var.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
03.11.2025
saat ikonu 12:11
|
GÜNCELLEME:
03.11.2025
saat ikonu 12:11

WhatsApp platformdaki iletişimi sadeleştirmeyi amaçlayan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor: kullanıcı adı ile arama ve çağrı yapma. Yeni metot, sesli ve görüntülü aramalar başlatmak için numaraların paylaşılması zorunluluğunu ortadan kaldıracak, böylece kullanıcılar için çok daha kolay bir yol sunulacak.

Özellik henüz test aşamasında. Kullanıma sunulduğunda "Çağrılar" sekmesi içinde kullanıcı adı araması yapmak mümkün hale gelecek.

WhatsApp'ta kullanıcı adınızı bilen herkes fotoğrafınızı görecek: Kritik gizlilik ayarı uyarısı!

SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK?

Özellikten faydalanmak isteyenlerin yapması gereken tek şey: arama alanına ulaşmak istedikleri kişinin kullanıcı adını girmek. Daha sonra girilen kimliğe tam olarak uyan bir hesabın olup olmadığını kontrol edecek. Eşleşen bir hesap bulunması durumunda, sonuçlar listesinde temel profil bilgileriyle birlikte görüntülenecek.

Profil bilgileri, kullanıcının gizlilik ayarlarına bağlı olarak listelenecek. Ekranda, kullanıcılar hesabı seçerek herkese açık olarak ayarlanmışsa profil fotoğrafı gibi detayları görebilecekler. İstenen hesap seçildikten hemen sonra, uygulama doğrudan sesli veya görüntülü arama başlatma seçeneklerini sunacak.

WhatsApp'ta kullanıcı adınızı bilen herkes fotoğrafınızı görecek: Kritik gizlilik ayarı uyarısı!

'HERKESE AÇIK' VERİLERİNİZİ BAŞKALARI GÖREBİLECEK

Kullanıcı adı üzerinden yapılan çağrılarda, WhatsApp'ın normal aramalarda sunduğu tüm mevcut arama özellikleri desteklenecek.

Arama sırasında kullanıcıların hassas verileri güvende tutulacak. Yalnızca profil resmi gibi kişilerin herkese açık olarak paylaşmayı seçtiği bilgiler görüntülenebilecek. 'Kişilerim' veya 'Hiç kimse' olarak ayarlanmış bilgiler tabii ki de herkesle paylaşılmayacak.

