Teknoloji
TGRT Haber
Arama Kapat
18°
Teknoloji
Avatar
Editor
 03.11.2025

Çin’den güneş enerjisinde büyük başarı

Gobi Çölü’nde kurulan iki kuleli sistem, güneş enerjisini gece gündüz kesintisiz üretimle yeni bir seviyeye taşıyor.

Serhat Yıldız
03.11.2025
03.11.2025
artık sadece gündüzleri değil, geceleri de elektrik üretebiliyor. Çinli mühendisler, yoğunlaştırılmış güneş enerjisi (CSP) santrallerinde verimliliği yüzde 25 artıran yeni bir sistem geliştirdi. Bu gelişme, güneş enerjisinin sürekliliği konusunda önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Fotovoltaik (PV) paneller, güneşten doğrudan elektrik üretmenin en pratik yolu. Ancak bu paneller yalnızca güneşli saatlerde çalışabiliyor. Gece saatlerinde elektrik talebi artınca sistemin sürdürülebilirliği için ya pahalı bataryalara başvuruluyor ya da doğalgaz gibi fosil kaynaklar devreye giriyor. CSP teknolojisi tam da bu noktada devreye giriyor: Güneşten gelen enerjiyi gündüz depolayıp geceye aktarıyor.

Çin’den güneş enerjisinde büyük başarı

GECELERİ DE GÜNEŞTEN ENERJİ

Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi sistemlerinde binlerce ayna, güneş ışınlarını yüksek bir kuleye yönlendiriyor. Bu kulede 600 °C’ye ulaşan sıcaklık, erimiş tuz depolarına aktarılıyor. Bu sıcak tuzlar, gece saatlerinde türbinlerde elektrik üretmek için kullanılıyor. Böylece güneş enerjisi ilk kez kesintisiz hale geliyor.

Bu alanda öne çıkan ülke ise . Dünyanın en büyük barajını inşa eden China Three Gorges (CTG) şirketi, şimdi de Gobi Çölü’nde 100 megavatlık iki kuleli bir CSP tesisi kuruyor. 27 bin hareketli aynanın yer aldığı bu proje, 400 MW’lık rüzgâr türbini ve 200 MW’lık PV sistemiyle birlikte toplam 700 MW’lık bir kompleksi oluşturuyor.

Çin’den güneş enerjisinde büyük başarı

İKİ KULEYLE GELEN FARK

Projenin en dikkat çekici yeniliği, tek kule yerine iki kuleli bir sistem kullanılması. Her kule 50 MW gücünde ve aralarındaki aynalar ortak çalışıyor. Bu sayede sistemin toplam verimliliği yüzde 25 artıyor. Gündüz toplanan fazla enerji 600 MWh’lik tuz depolarında saklanıyor, gece saatlerinde ise türbinlerde elektriğe dönüştürülüyor.

Gobi Çölü’nde yılda ortalama 3000 saat güneş ışığı alınıyor. CTG'nin geliştirdiği bu tesis, yılda 180 GWh elektrik üreterek yaklaşık 177 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak. Sabah doğudaki aynalar, akşam ise batıdakiler devreye giriyor. Böylece gün boyunca maksimum enerji elde ediliyor.

ABD’li Anduril, insansız jet dronunu ilk kez uçurdu
ETİKETLER
#çin
#güneş enerjisi
#yenilenebilir enerji
#Csp
#Gobi Çölü
#Enerji Depolama
#Teknoloji
