ABD’li Anduril, insansız jet dronunu ilk kez uçurdu

Amerikalı savunma şirketi Anduril, kokpitsiz ve jet motorlu kanat arkadaşı prototipi YFQ-44A’nın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Test, Kaliforniya’daki deneme sahasında yapıldı ve Pentagon’un otonom sistem odaklı stratejileri açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

YARI-OTONOM KONTROL VE HIZLI GELİŞTİRME

Anduril’in mühendislik sorumlusu Jason Levin, uçuşun yarı-otonom şekilde gerçekleştiğini açıkladı; uçak kendi uçuş kontrolünü ve gaz ayarlarını insan müdahalesi olmadan yönetebiliyor ve tek bir komutla iniş yapabiliyor. Şirketin verdiği bilgiye göre tasarımdan ilk uçuş testine ulaşmak 556 gün sürdü — yani platformu iki yıldan kısa sürede testlere taşıdılar. Bu, hızlı prototipleme ve test süreçlerinin bir örneği olarak dikkat çekiyor.

YFQ-44A başarısı, Hava Kuvvetleri’nin yürüttüğü CCA (Collaborative Combat Aircraft — İşbirlikçi Savaş Uçağı) programı içindeki rekabetin bir parçası. Nisan 2024’te Anduril ile General Atomics’a prototip geliştirme sözleşmesi verilmişti; General Atomics da kendi CCA platformu YFQ-42A’yı yarı-otonom şekilde uçurduğunu duyurmuştu.

ABD, CCA programıyla pilotlu uçaklarla birlikte görev yapabilen insansız sistemlerle savaş gücünün menzilini ve etkinliğini artırmayı amaçlıyor. Resmi planlara göre en az 1.000 yapay zekâ destekli, yarı-otonom insansız uçaktan oluşan bir filo oluşturulacak; bu filo F-22, F-35 ve gelecekteki F-47 gibi pilotlu uçaklarla birlikte görev yapacak.