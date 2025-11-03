Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

ABD’li Anduril, insansız jet dronunu ilk kez uçurdu

Anduril’in YFQ-44A isimli yarı otonom jet dronu Kaliforniya’da ilk test uçuşunu tamamladı. Proje, gelecekte 1.000 parçalık otonom savaş dronları filosunun temelini oluşturmayı hedefliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD’li Anduril, insansız jet dronunu ilk kez uçurdu
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
03.11.2025
saat ikonu 11:05
|
GÜNCELLEME:
03.11.2025
saat ikonu 11:05

Amerikalı savunma şirketi Anduril, kokpitsiz ve jet motorlu kanat arkadaşı prototipi YFQ-44A’nın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Test, Kaliforniya’daki deneme sahasında yapıldı ve Pentagon’un otonom sistem odaklı stratejileri açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

YARI-OTONOM KONTROL VE HIZLI GELİŞTİRME

Anduril’in mühendislik sorumlusu Jason Levin, uçuşun yarı-otonom şekilde gerçekleştiğini açıkladı; uçak kendi uçuş kontrolünü ve gaz ayarlarını insan müdahalesi olmadan yönetebiliyor ve tek bir komutla iniş yapabiliyor. Şirketin verdiği bilgiye göre tasarımdan ilk uçuş testine ulaşmak 556 gün sürdü — yani platformu iki yıldan kısa sürede testlere taşıdılar. Bu, hızlı prototipleme ve test süreçlerinin bir örneği olarak dikkat çekiyor.

ABD’li Anduril, insansız jet dronunu ilk kez uçurdu

YFQ-44A başarısı, ’nin yürüttüğü CCA (Collaborative Combat Aircraft — İşbirlikçi Savaş Uçağı) programı içindeki rekabetin bir parçası. Nisan 2024’te Anduril ile General Atomics’a prototip geliştirme sözleşmesi verilmişti; General Atomics da kendi CCA platformu YFQ-42A’yı yarı-otonom şekilde uçurduğunu duyurmuştu.

ABD’li Anduril, insansız jet dronunu ilk kez uçurdu

ABD, CCA programıyla pilotlu uçaklarla birlikte görev yapabilen insansız sistemlerle savaş gücünün menzilini ve etkinliğini artırmayı amaçlıyor. Resmi planlara göre en az 1.000 yapay zekâ destekli, yarı-otonom insansız uçaktan oluşan bir filo oluşturulacak; bu filo F-22, F-35 ve gelecekteki F-47 gibi pilotlu uçaklarla birlikte görev yapacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fergani Uzay ikinci milli uydusu FGN-100-d2'yi başarıyla fırlattı: Hedef küresel konumlama sistemi
"Havai fişek başkentinde" 16 bin dronluk tarihi gösteri
ETİKETLER
#insansız hava aracı
#hava kuvvetleri
#Anduril
#Yfq-44a
#Otonom Uçak
#Cca Programı
#Yarı-otonom
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.