Teknoloji
 Ömer Faruk Dogan

Fergani Uzay ikinci milli uydusu FGN-100-d2'yi başarıyla fırlattı: Hedef küresel konumlama sistemi

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın liderliğindeki Fergani Uzay, Türkiye’nin en büyük özel sektör uydusunu ABD’den uzaya göndererek Konumlandırma Takım Uydu Projesi’nin ikinci adımını tamamladı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2025
09:43
|
GÜNCELLEME:
03.11.2025
09:44

Fergani Uzay tarafından milli imkanlarla geliştirilen ikinci uydu FGN-100-d2 uzay yolculuğuna resmen başladı. 'nin en büyük özel sektör olma özelliğini de taşıyan uydu, ABD'nin Cape Canaveral SLC-40 Üssü'nden başarıyla uzaya gönderildi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar tarafından kurulan Fergani Uzay Teknolojileri, milli mühendislik kabiliyetiyle geliştirdiği FGN-100-d2 uydusunu, 2 Kasım 2025 sabahı Türkiye saati ile (TSİ) 08.09’da ABD’nin Cape Canaveral SLC-40 Üssü’nden uzaya gönderdi. Böylece, Fergani Uzay’ın “Konumlandırma Takım Uydu Projesi”nin ikinci adımı da başarıyla tamamlanmış oldu.

Fergani Uzay ikinci milli uydusu FGN-100-d2'yi başarıyla fırlattı: Hedef küresel konumlama sistemi

UZAYDA GÖREVE BAŞLADI

Türkiye’nin en büyük özel sektör uydusu olan 104 kg ağırlığındaki FGN-100-d2, SpaceX’in Bandwagon-4 görevi kapsamında uzaya taşındı. Fırlatmadan yaklaşık 74 dakika sonra, TSİ 09.23’de fırlatma aracından ayrılarak hedef yörüngesine başarıyla yerleşti. Ardından ilk telemetri verilerini ileterek göreve resmen başladı.

Fergani Uzay ikinci milli uydusu FGN-100-d2'yi başarıyla fırlattı: Hedef küresel konumlama sistemi

İLK ADIM OCAK AYINDA ATILDI

Fergani Uzay, bu projenin ilk adımını 14 Ocak 2025'te başarıyla gerçekleştirdi. İlk uydu olan 102 kg ağırlığındaki FGN-100-d1, ABD'nin Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nden Transporter-12 görevi kapsamında fırlatıldı. Fırlatmadan yaklaşık 62 dakika sonra yörüngesine başarıyla yerleşen uydu telemetri verilerini iletmeye başladı.

Fergani Uzay ikinci milli uydusu FGN-100-d2'yi başarıyla fırlattı: Hedef küresel konumlama sistemi

“UYDUMUZ BAŞARIYLA UZAYA ULAŞTI”

Fırlatma süreci Fergani Uzay CEO’su Selçuk Bayraktar ve ekibi tarafından Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Merkezi’nde bulunan Uzay Gözlem ve Kontrol Merkezi’nden anbean takip edildi. Bayraktar, fırlatma sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Fergani Uzay girişimimizin ikinci uydusu FGN-100-d2 başarıyla uzaya ulaştı. Bu uydu inşa edeceğimiz Uluğ Bey Küresel Konumlama Sistemimizin 100 kilogram sınıfında bir test uydusu. 2022 yılında faaliyete geçen Fergani Uzay, 135 takım arkadaşımızla yoluna devam ediyor. Uydularımızı tümüyle kendi öz kaynaklarımızla geliştiriyoruz. Uydumuzun görev süresinin yaklaşık 5 ila 7 yıl arasında olmasını bekliyoruz. Mühendisliğini, sistemlerini ve tasarımını tümüyle Fergani'deki ekip arkadaşlarımız geliştirdi.”

Fergani Uzay ikinci milli uydusu FGN-100-d2'yi başarıyla fırlattı: Hedef küresel konumlama sistemi

“HEDEF: ULUĞ BEY KÜRESEL KONUMLAMA SİSTEMİ”

Bayraktar açıklamasında Fergani’nin gelecek vizyonunu da paylaştı: “Hedefimiz 5 yıl içerisinde 100'den fazla uyduya erişerek, Türkiye ile tüm dost ve kardeş coğrafyalarımıza Uluğ Bey Küresel Konumlama Sistemimizi bağımsız bir şekilde hizmete kazandırmak ve sunmaktır.”

Fergani Uzay ikinci milli uydusu FGN-100-d2'yi başarıyla fırlattı: Hedef küresel konumlama sistemi

“SIRADA YÖRÜNGE TRANSFER ARACI VAR”

Selçuk Bayraktar, Fergani Uzay’ın çalışmalarına Yörünge Transfer Aracı ile devam edeceğini de söyledi: “Bu çalışmaların yanında Yörünge Transfer Aracımızı da (YTA) geliştiriyoruz. Önümüzdeki günlerde onun da küçük bir test uydusuyla birlikte fırlatması gerçekleştirilecek. Takım arkadaşlarımız bağımsız bir şekilde uzaya çıkma kabiliyeti kazanmak adına fırlatma aracımızın da tasarımına devam ediyorlar. Vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun.”

Fergani Uzay ikinci milli uydusu FGN-100-d2'yi başarıyla fırlattı: Hedef küresel konumlama sistemi

BİR GÜNDE 15 KEZ DÜNYA TURU ATACAK!

Fergani Uzay mühendislerinin milli imkânlarla geliştirdiği FGN-100-d2, yaklaşık 510 km yükseklikte Alçak Dünya Yörüngesinde (LEO) görev yapacak. 7.6 km/s hızla hareket eden uydu, günde yaklaşık 15 kez dünya turu atacak.

Fergani Uzay ikinci milli uydusu FGN-100-d2'yi başarıyla fırlattı: Hedef küresel konumlama sistemi

TÜRKİYE’NİN UZAY EKOSİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

FGN-100-D2 yörüngede operasyon, telemetri-telekomut haberleşmesi, konumlandırma ve faydalı yük iletişimi kabiliyetlerini test edecek. Milli uydu, yerli aviyonik ekipmanlar, milli yazılım entegrasyonu, yeşil itki teknolojisine sahip motoru, yapısal tasarımı ve çevresel testleriyle tamamen Fergani mühendislik ekibi tarafından geliştirildi. Bu görevle birlikte Türkiye’nin uzay teknolojilerinde bağımsızlık yolculuğu yeni bir aşamaya taşındı.

Fergani Uzay ikinci milli uydusu FGN-100-d2'yi başarıyla fırlattı: Hedef küresel konumlama sistemi
