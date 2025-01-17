Fergani uydusu dünya basınında geniş yer buldu! "Türkiye uzayda egemenlik kazanmak istiyor"

17 Ocak 2025 10:14 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 10:14

Türkiye, Fergani Uzay tarafından tamamen yerli imkanlarla geliştirilen en büyük milli uydusu FGN-100-d1'i uzaya fırlattı. Alman Welt gazetesi, uydu hakkında "Avrupa'nın filosundan üç katı büyüklüğünde mi?" başlıklı bir analiz yayınlayarak, Türkiye'nin uzayda egemenlik kazanmak istediğini vurguladı.

Alman Welt gazetesi, Selçuk Bayraktar'ın kurucusu olduğu Fergani Uzay tarafından milli olarak geliştirilen en büyük uydu FGN-100-d1'in uzaya fırlatılmasını detaylı bir analizle okuyucularına sundu. "Avrupa'nın filosundan üç katı büyüklüğünde mi?" başlığıyla yayınlanan haberde, Türkiye'nin uzay çalışmalarında bağımsızlık hedefinin altı çizildi.

Haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bağımsız bir Türk navigasyon uydu ağı kurma hedefi vurgulandı. Bu girişimin, ABD'nin GPS, Avrupa'nın Galileo, Rusya'nın Glonass, Çin'in BeiDou ve Japonya'nın QZSS ağlarına alternatif veya tamamlayıcı bir sistem oluşturmayı amaçladığı belirtildi.

TÜRKİYE'NİN BİR SONRAKİ ADIMI...

Welt, Türkiye'nin bir sonraki adımını, savunma ve havacılık sanayisinin yanı sıra uzayda daha fazla egemenlik kazanmak olarak değerlendirdi. Ayrıca Türkiye'nin ürün yelpazesini genişletmek ve ihracatçı bir ülke konumuna gelmeyi amaçladığını da kaydeden Alman gazetesi, ülkenin bunu insansız hava araçlarında başardığını vurguladı.

FGN-100-d1'in geliştirilmesini üstlenen Fergani Uzay şirketinin, Türk İHA üreticisi Baykar grubuna bağlı olduğu belirtildi. Baykar'ın ürettiği İHA'ların Ukrayna'da Rus tanklarına karşı elde ettiği başarılar, haberde geniş yer buldu.

Welt'in analizinde, Türkiye'nin uzay çalışmaları kapsamındaki ilerlemesinin NATO ve uluslararası askeri uzmanlar tarafından yakından izlendiği belirtilerek, "ülkenin uzay planının iddialı olduğunun ve bu konuda şimdiden büyük ilerlemeler kaydettiğinin" altı çizildi.

FGN-100-D1 UYDUSU

Fergani mühendislerinin uzmanlığıyla tamamen milli imkanlarla geliştirilen FGN-100-d1 uydusu, Alçak Dünya Yörüngesi'nde (LEO) yaklaşık 510 kilometre irtifada ve Güneş Eşzamanlı Yörüngede (SSO) görev yapacak. Milli uydu yörüngede 7,6 km/saniye hızla hareket ederek bir günde yaklaşık 15 kez dünya turu atacak.

Üç yedekli uçuş bilgisayarına sahip olan FGN-100-d1 uydusunun, yörüngede operasyon, telemetri-telekomut haberleşmesi, konumlandırma ve faydalı yük iletişim kabiliyetlerini başarıyla test etmesi amaçlanıyor.

Fergani Uzay mühendislik ekibi, geliştirme sürecinde görev kritik aviyonik ekipmanlarının, yerli yazılım entegrasyonunun, yeşil itki teknolojisine sahip motorun, yapısal tasarım çalışmalarının testlerini başarıyla gerçekleştirdi. Proje kapsamında Türkiye'nin uzay ekosistemi ve uzay teknolojilerinde güçlü bir şekilde ileri taşınması hedefleniyor.