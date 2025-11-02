Menü Kapat
TGRT Haber
20°
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

"Havai fişek başkentinde" 16 bin dronluk tarihi gösteri

Çin'de neredeyse 16.000 drone, tek bir bilgisayardan yönetilerek iki rekor kıran muazzam bir ışık şovuna imza attı.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
02.11.2025
saat ikonu 17:41
|
GÜNCELLEME:
02.11.2025
saat ikonu 17:41

Çin'in " başkenti" olarak bilinen Liuyang şehri, neredeyse 16 bin dronun gökyüzünde senkronize bir dans sergilemesi ile iki ayrı Guinness Dünya Rekoru'nu birden kazandı.

TechRadar'a göre, yaklaşık iki hafta önce, tam 15 bin 947 gökyüzüne çıkarak senkronize drone gösterileri tarihinde yeni bir rekor kaydetti.

"Havai fişek başkentinde" 16 bin dronluk tarihi gösteri

DRONLARIN TAMAMI TEK BİLGİSAYARDAN KONTROL EDİLDİ

Gaoju Innovation'ın Liuyang'daki piroteknik uzmanlarının desteğiyle düzenlediği "Bana Ait Bir Havai Fişek" başlıklı şov, kuleler, çiçek açan yapılar ve parlayan bir "Gökyüzü Ağacı" figürü oluşturdu.

Etkinlik, tek bir gösteriyle iki ayrı Guinness Dünya Rekoru'nun sahibi oldu. Dronların tamamının tek bir bilgisayardan kontrol edilmesiyle ilk rekor kırıldı. İkinci rekor ise, performans sırasında havai fişek fırlatan 7 bin 496 dronun sayısıyla geldi.

Her dronun hareketi, hassasiyeti gerçek zamanlı olarak korumak için RTK konumlandırma ve mesh ağ sistemi üzerinden yönlendirildi. Operasyonda kullanılan , navigasyon ve otonom kontrol sistemlerine güç veren mühendislikle paralellik taşıyor.

ETİKETLER
#Teknoloji
#havai fişek
#Drone
#Guinness Dünya Rekoru
#Liuyang
#Sinchronize Drone Gösterisi
#Teknoloji
