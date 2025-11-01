İBB casusluk soruşturmasıyla ortaya çıktı! Vatandaşın bilgileri güvende mi? Barış Yarkadaş '3 bin TL'ye satılıyor' diye sıraladı

Kategoriler
İBB'ye yönelik yürütülen casusluk soruşturmasında verilerin yurt dışına verildiği tespiti sıcaklığını korurken konunun değerlendirildiği TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programında Barış Yarkadaş'tan önemli bilgi ve yorumlar geldi.
Yarkadaş, verilerin yurt dışına satılmasının ciddi bir sıkıntıya neden olacağına işaret ederek bilişim uzmanı olan arkadaşından edindiği bilgileri paylaştı.
Yarkadaş "Yurt dışında yaşayan arkadaşımın Türkiye'yle ilgili bilgilerin satıldığı sayfadan yolladıkları" diyerek 3 bin TL karşılığında elde edilecek bilgileri şöyle sıraladı:
- Kimlik ve belge sorguları
- Seyahat, konaklama bilgileri
- Eğitim, sınav sorguları
- Araç plaka sorguları
- Network, operatör servisleri
- Yasal, adli sorgular
- GSM çözümleri
- Adresler ve seçmen çözümleri
Yarkadaş, 'Ben yazdım sildim, WhatsApp'ım güvencede' diye kafanıza göre takılmayın, diyerek "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının belgeleri, bilgileri çalınmış." ifadelerini kullandı.
Yarkadaş "7 bin TL'ye WhatsApp'a sızıyorlar." cümlesini sarf ederek konuyla ilgili Ankara'da Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir davanın sürdüğünü belirtti ve "86 milyonun veri güvenliği yok." dedi.