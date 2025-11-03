Menü Kapat
Editor
 Serhat Yıldız

Trump’ın 175 milyar dolarlık silahı için çalışmalar başlıyor

Elon Musk’ın şirketi SpaceX, Donald Trump yönetiminin dev savunma projesi “Golden Dome” için 2 milyar dolarlık anlaşmaya hazırlanıyor. Şirketin proje kapsamında 600’e kadar uydu üretmesi bekleniyor.

Serhat Yıldız
03.11.2025
03.11.2025
Elon Musk’ın uzay girişimi , ABD Başkanı ’ın “Golden Dome” (Altın Kubbe) adını verdiği projesinde önemli bir rol üstlenmeye hazırlanıyor. Wall Street Journal’ın haberine göre SpaceX, bu proje için 2 milyar dolarlık bir sözleşmeye oldukça yakın. Proje, gökyüzündeki “hava hareketli hedef göstergesi” sistemini oluşturmak için 600’e kadar uydunun üretimini içeriyor.

SpaceX halihazırda ’la gizli “Starshield” uyduları ve askeri iletişim ağı “Milnet” üzerinde birlikte çalışıyor. “Altın Kubbe” anlaşması, şirketin bu iş birliklerine yeni bir halka daha ekleyecek gibi görünüyor. Ne SpaceX ne de Pentagon konuyla ilgili resmi açıklama yapmadı. Ancak proje için gereken finansman, Trump’ın Temmuz 2025’te imzaladığı “One Big Beautiful Bill” adlı yasa kapsamında çoktan onaylandı.

Trump’ın 175 milyar dolarlık silahı için çalışmalar başlıyor

175 MİLYAR DOLARLIK DEV SAVUNMA KALKANI

Golden Dome, yalnızca bir uydu projesi değil; aynı zamanda uydular, önleme sistemleri ve komuta-kontrol altyapısından oluşan dev bir füze savunma kalkanı olarak tasarlanıyor. Toplam maliyetin en az 175 milyar dolar olacağı belirtiliyor. Yani SpaceX’in alacağı 2 milyar dolarlık pay, bu dev bütçenin küçük ama stratejik bir parçası olacak.

Projede yalnızca SpaceX değil, savunma sanayinin ağır topları da yer alacak. Aralarında Lockheed Martin, Northrop Grumman ve L3Harris gibi devlerin yanı sıra Anduril Industries ve Palantir Technologies gibi yeni nesil savunma şirketleri de bulunuyor.

Trump’ın 175 milyar dolarlık silahı için çalışmalar başlıyor

Ancak Washington, tek bir şirkete bağımlı kalmak istemiyor. Florida Senatörü Rick Scott, füze savunma sisteminin “bir firmaya bel bağlamadan” inşa edilmesi gerektiğini vurguladı. Pentagon’un Savunma Bilim Kurulu da benzer şekilde, tek tedarikçiye güvenmenin yeniliği sınırlayıp maliyetleri artırabileceği uyarısında bulundu.

