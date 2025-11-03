Trump’ın 175 milyar dolarlık silahı için çalışmalar başlıyor

Elon Musk’ın uzay girişimi SpaceX, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Golden Dome” (Altın Kubbe) adını verdiği savunma projesinde önemli bir rol üstlenmeye hazırlanıyor. Wall Street Journal’ın haberine göre SpaceX, bu proje için 2 milyar dolarlık bir sözleşmeye oldukça yakın. Proje, gökyüzündeki “hava hareketli hedef göstergesi” sistemini oluşturmak için 600’e kadar uydunun üretimini içeriyor.

SpaceX halihazırda Pentagon’la gizli “Starshield” uyduları ve askeri iletişim ağı “Milnet” üzerinde birlikte çalışıyor. “Altın Kubbe” anlaşması, şirketin bu iş birliklerine yeni bir halka daha ekleyecek gibi görünüyor. Ne SpaceX ne de Pentagon konuyla ilgili resmi açıklama yapmadı. Ancak proje için gereken finansman, Trump’ın Temmuz 2025’te imzaladığı “One Big Beautiful Bill” adlı yasa kapsamında çoktan onaylandı.

175 MİLYAR DOLARLIK DEV SAVUNMA KALKANI

Golden Dome, yalnızca bir uydu projesi değil; aynı zamanda uydular, önleme sistemleri ve komuta-kontrol altyapısından oluşan dev bir füze savunma kalkanı olarak tasarlanıyor. Toplam maliyetin en az 175 milyar dolar olacağı belirtiliyor. Yani SpaceX’in alacağı 2 milyar dolarlık pay, bu dev bütçenin küçük ama stratejik bir parçası olacak.

Projede yalnızca SpaceX değil, savunma sanayinin ağır topları da yer alacak. Aralarında Lockheed Martin, Northrop Grumman ve L3Harris gibi devlerin yanı sıra Anduril Industries ve Palantir Technologies gibi yeni nesil savunma şirketleri de bulunuyor.

Ancak Washington, tek bir şirkete bağımlı kalmak istemiyor. Florida Senatörü Rick Scott, füze savunma sisteminin “bir firmaya bel bağlamadan” inşa edilmesi gerektiğini vurguladı. Pentagon’un Savunma Bilim Kurulu da benzer şekilde, tek tedarikçiye güvenmenin yeniliği sınırlayıp maliyetleri artırabileceği uyarısında bulundu.