Canlı Yayın
18°
Editor
 Nalan Güler Güven

'Ölüler Çetesi' çökertildi! 100 milyonluk vurgun ortaya çıktı

Geride hiçbir mirasçıları olmayan kimsesizlerin üzerine bulunan gayrimenkuller sayesinde 100 milyonluk vurgun yapan 'Ölüler Çetesi' çökertildi. Osmanlı döneminden kalma arsa ve taşınmazları müdürlükte çalışan bir memur sayesinde öğrenen şahıslar onlarca sahte belge düzenleyerek üstlerine geçirip sattıkları ortaya çıktı.

'Ölüler Çetesi' çökertildi! 100 milyonluk vurgun ortaya çıktı
03.11.2025
03.11.2025
12:42

Kimsesizlerin malına göz diken 'Ölüler Çetesi' bir tapu memurunun dikkati sayesinde çökertildi. Öldükten sonra hiçbir mirasçısı bulunmayan kişilerin üzerindeki gayrimenkulleri düzenledikleri sahte evrak ve imzalarla önce kendi üstlerine geçirip ardından satan 'Ölüler Çetesi'nin 100 milyon liralık vurgun yaptıkları öğrenildi.

TAPU MEMURU ORTAYA ÇIKARDI

Ankara'da Çubuk Tapu Müdürlüğü'nde görevli olan Ş.B., e-devlet vatandaş portalı-tapu işlemleri üzerinden yapılan bir tapu devir işleminde bir tuhaflık olduğunu belirledi. Ş.B., Tapu devri için gönderilen evrakları incelediğinde, evrakların sahte olduğunu ve düzenlendiğini fark etti.

'Ölüler Çetesi' çökertildi! 100 milyonluk vurgun ortaya çıktı

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın anlaşılmasının ardından suç duyurusu yapıldı. Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri titizlikle çalışma başlattı. Gerçekleştirilen teknik ve fiziki takibin ardından, mirasçısı olmayan ölen kimsesizler üzerindeki , arazi, sahipsiz taşınmazlar ve yurtdışında yaşayan kişilere ait tapuların, sahte evrak, mühür ve sahte imzalarla önce kendi üzerlerine aldıkları daha sonra başkalarına satıldığı tespit edildi. Çetenin bu yöntemi kullanarak birçok tapunun el değiştirmesini sağladığı ortaya çıkarıldı.

'Ölüler Çetesi' çökertildi! 100 milyonluk vurgun ortaya çıktı

SUÇ ÜSTÜ YAKALANDILAR

Yürütülen soruşturma kapsamında müteahhit olduğu belirlenen Y.O., tapuda memur olarak çalışan H.N.S., emlakçı H.Y., esnaf M.K., arsa alım satım işleri yapan H.G., emlakçı M.B., emlakçı T.T. ve üniversite öğrencisi Y.İ.O. gözaltına alındı. Ekiplerin aralıksız takip ettiği üyelerinin bazıları ise sahte evraklarla tapu müdürlüğünde işlem yaparken yakalandı. Sahte işlemleri gerçekleştiren çete üyelerinin işlem yaptığı anların bazıları ise kameralara yansıdı.

'Ölüler Çetesi' çökertildi! 100 milyonluk vurgun ortaya çıktı

100 MİLYON LİRALIK VURGUN ORTAYA ÇIKTI

Çubuk Sulh Ceza Hâkimliği'ne çıkarılan 8 çete üyesi, "resmi belgede sahtecilik, , suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çete üyelerinin bu yöntemlerle 100 milyon liralık vurgun yaptıkları tespit edildi. Çete üyelerinin gerçekleştirdiği para trafiği de MASAK raporlarına yansıdı.

OSMANLI DÖNEMİNE AİT TAPULARI İÇERDEN BİLGİ ALARAK TESPİT ETMİŞLER

Edinilen bilgilere göre, Çubuk Tapu Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan H.N.S., tapu arşivinden Osmanlı döneminde kalan, veya mirasçısı olmayan, ölen kimsesizler üzerindeki tapular, sahipsiz taşınmazlar, burada yakını bulunmayan ve yurt dışında yaşayan kişilere ait tapuları belirlemekle görevlendirilmiş. H.N.S. tespit ettiği tapulara ait bilgileri müteahhit Y.O.'ya iletti. Y.O. ise bu bilgileri emlakçılık yapan T.T.'ye ileterek sahte evrak hazırlanmasını talep etti. T.T. sahte imza, sahte mühür kullanarak hazırladığı sahte tapu evraklarını tekrar müteahhit Y.O.'ya iletti. Çete, bu işlemlerin ardından ise sahte evraklarla başkasına ait tapuları tanıdıklarının ve yakınlarının üzerine aldı.

'Ölüler Çetesi' çökertildi! 100 milyonluk vurgun ortaya çıktı
#Emlak
#hırsızlık
#dolandırıcılık
#arsa
#çete
#Sahte Tapu
#Resmi Belgede Sahtecilik
#Gündem
