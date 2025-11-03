Menü Kapat
TGRT Haber
Sındırgı'da neden sürekli deprem oluyor? Jeoloji yüksek mühendisi açıklama yaptı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli depremler yaşanmaya devam ediyor. AFAD tarafından açıklanan bilgilere göre 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 15.35 sıralarında Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Yaşanan sarsıntıların ardından vatandaşlar tarafından Sındırgı'da neden sürekli deprem oluyor sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Jeoloji yüksek mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz konuyla yaşanan depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sındırgı'da neden sürekli deprem oluyor? Jeoloji yüksek mühendisi açıklama yaptı
03.11.2025
03.11.2025
saat ikonu 16:50

AFAD tarafından açıklanan bilgilere göre 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 15.30 sıralarında 'in ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir meydana geldi. 11.2 kilometre derinlikte meydana gelen deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Sarsıntıların ardından vatandaşlar tarafından Sındırgı'da neden sürekli deprem oluyor sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

Sındırgı'da neden sürekli deprem oluyor? Jeoloji yüksek mühendisi açıklama yaptı

SINDIRGI'DA NEDEN SÜREKLİ DEPREM OLUYOR?

Balıkesir Sındırgı'da 28 Ekim Salı günü meydana gelen depremin ardından yüksek mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz açıklama yaptı.

29 Ekim tarihinde yaptığı açıklamasında depremlerin bir enerji boşalması olduğunu ifade eden Tüysüz "Daha da uzun süren bu tür deprem etkinlikleri var. Bunun da uzun sürmesi kuvvetle muhtemel. Burada depremin olması, orada bulunan bir fayın kırılması, o fayın çevredeki diğer fayları etkilemesiyle ortaya çıkan bir durum. Büyük olasılıkla 10 Ağustos'ta yaşanan 6,1 depremin arkasından dün akşam yaşanan deprem birbirini etkileyen iki olaylardır. Bölgedeki daha küçük faylar da bu nedenle kırılıyor. Bu kırılma sonucu da sürekli deprem oluyor. Dolayısıyla bir stres boşalması olması söz konusu" ifadelerini kullandı.

Sındırgı'da neden sürekli deprem oluyor? Jeoloji yüksek mühendisi açıklama yaptı

Ege Bölgesi'nin dünyanın en sık deprem olan bölgelerinden bir tanesi olduğunu belirten Tüysüz "Önemli olan depreme hazır olmak. Türkiye bir deprem ülkesi ve bu tür depremlerde hiç bizim hasar görmememiz lazım, görmeyecek şekilde kendimizi toplumumuzu ve yapı stokumuzu hazır etmemiz gerekiyor" dedi.

Sındırgı'da neden sürekli deprem oluyor? Jeoloji yüksek mühendisi açıklama yaptı

"DEPREM FIRTINASI DEYİMİ YANLIŞ DEĞERLENDİRİLMEMELİ"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sözbilir ise 29 Ekim tarihinde yaptığı açıklamada deprem fırtınası ifadesinin yanlış anlaşılmaması gerektiğini belirtti. Sözbilir açıklamasında "Tam tersine, deprem fırtınası büyük ölçekli bir ana şoktan sonra, 3-4 ve 5 büyüklüğündeki depremlerin daha sık olması demek. Deprem fırtınası zarar verici bir mekanizma anlamında anlaşılmasın. Tamamen sistemin rahatlaması için, jeotermal sistemin varlığından dolayı gelişen bir mekanizma gibi düşünülebilir." ifadeleri kullandı.

#deprem
#balıkesir
#Jeoloji
#Sındırgı
#Fay Hatları
#Aktüel
