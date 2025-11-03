Menü Kapat
18°
Editor
 | Baran Aksoy

İşçiler bu haberi bekliyordu! Maaş müjdesi geldi: "Güzel günlere gitgide yaklaştık"

Samsun'un Atakum Belediye Meclisi'nde belediye personelinin beklediği haber geldi. AK Partili meclis üyeleri tarafından personel maaşlarının ödenmediğin hatırlatılması üzerine konuşan Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, kısa süre içinde 2-3 ay maaş alacağı olan belediye çalışanlarının ücretlerinin ödeneceğini söyledi.

IHA
03.11.2025
03.11.2025
'un ilçesinde Meclisi Kasım Ayı 1. Birleşiminin 1. Oturumu bugün gerçekleştirildi. Oturumda toplamda 9 madde masaya yatırıldı. Gündem maddelerinin ardından, gündem dışı söz alan AK Partili meclis üyeleri, bazı belediye çalışanlarına 2, bazılarına ise 3 aydır maaş ödenmediğini hatırlattı. Oturumda bulunan Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, AK Partili isimlerden yöneltilen bu soruya verdi.

"SIKINTILAR KISA SÜREDE ÇÖZÜLECEK"

Belediyede çalışan işçilerin maaşlarını kısa sürede ödemek için çaba sarf ettiklerini aktaran Yıldız, "Personel şirketimizde iki aylık, Atakum Kültür Sanat Şirketi'nde ise üç aylık maaş borcumuz var. Bunlar farklı şirketler. Bir tanesi ticaret bir diğeri de personel şirketi. Atakum Kültür Sanat Şirketi doğrudan belediye başkanına bağlı ticari bir şirket. Diğeri ise personel istihdam ettiğimiz şirket. Personel şirketine 2 aylık borcumuz var, bunları peyderpey ödüyoruz. Ticari şirkette ise o şirketin kendi kazandığı paradan maaşları ödemesi gerekiyor. Onun da sıkıntıları kısa sürede çözülecek" dedi.

İşçiler bu haberi bekliyordu! Maaş müjdesi geldi: "Güzel günlere gitgide yaklaştık"

"SONUCA DOĞRU YANAŞIYORUZ"

Ekonomik sıkıntıdan dolayı bir şekilde bunların ödemesin zorlaştığını belirten Yıldız, "Çok kısa zamanda personel şirketimiz de parasını ödeyecek çünkü personel şirketi ile de belediye olarak iş yapıyoruz. Siz meclis üyelerinin önüne gelen maddelerden de belli. Sonuca doğru yanaşıyoruz" dedi.

İşçiler bu haberi bekliyordu! Maaş müjdesi geldi: "Güzel günlere gitgide yaklaştık"

"BUNUN MÜJDESİNİ ŞİMDİDEN VERMEK GEREKİR"

Güzel günlere git gide yaklaşıldığının altını çizen Yıldız, "Bunun müjdesini şimdiden vermek gerekir. Birkaç ay içerisinde bugün gündeme alınan arsa satışların gerçekleşmesi ve hastane kamu tahsisinin gerçekleşmesi durumunda borcumuzun yüzde 70 seviyesindeki bir borcu ödediğimiz anda genel bütçe payımızın kesilmeyeceğini, bu paydan arda kalan parayla şirkete olan borcumuzu ödeyeceğimizi, personel arkadaşların alacağını da anında kapatabileceğimiz bir noktaya geleceğiz" diye konuştu.

İşçiler bu haberi bekliyordu! Maaş müjdesi geldi: "Güzel günlere gitgide yaklaştık"

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLARINI SÖYLEDİLER

Öte yandan mecliste söz alan Cumhur İttifakı üyeleri daha önce açıklanan Denetim Raporu'nda adı geçen durumlarla alakalı kendilerinin bilgilendirilmediğini ve bu nedenle belediye olarak bir adım atılmayacaksa AK Parti İlçe Başkanlığı olarak suç duyurusunda bulunacaklarını ifade ettiler. Atakum Belediye Meclis Başkanvekili Halil Taşkın ise raporun incelendiğini belirterek, suç teşkil eden durumlarda gerekli adımların atılacağını dile getirdi.

