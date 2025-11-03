Balıkesir'de şiddetli deprem! İstanbul ve çevre iller de sallandı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
AFAD'tan alınan bilgilere göre, saat 15.35'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem oldu. Yaşanan sarsıntının derinliği 11.02 kilometre olarak kaydedildi. Korkutan deprem İzmir, İstanbul ve çevre illerden de hissedildi.
https://x.com/DepremDairesi/status/1985326848608211139
Kandilli ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı. Sarsıntının derinliği ise 14.3 olarak kaydedildi.