Balıkesir'de şiddetli deprem! İstanbul ve çevre iller de sallandı

AFAD'tan alınan bilgilere göre, saat 15.35'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem oldu. Yaşanan sarsıntının derinliği 11.02 kilometre olarak kaydedildi. Korkutan deprem İzmir, İstanbul ve çevre illerden de hissedildi.

https://x.com/DepremDairesi/status/1985326848608211139

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Kandilli ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı. Sarsıntının derinliği ise 14.3 olarak kaydedildi.

https://x.com/Kandilli_info/status/1985326853268058582