Dünya beşik gibi sallanıyor: Afganistan'ın ardından Rusya'da şiddetli deprem

Afganistan'da çok sayıda kişinin ölümüne neden olan 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Rusya'nın Kamçatka bölgesi bir kez daha şiddetli depremle sarsıldı. Almanya Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ), Kamçatka'da 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin 28 kilometre derinlikte gerçekleştiği, tsunami uyarısı yapılmadığı bildirildi.

Yetkililer, şu ana kadar can ya da mal kaybına ilişkin bir bilgi bulunmadığını duyurdu.

KAMÇATKA 8,8 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMLE SARSILMIŞTI

Geçtiğimiz temmuz ayında Kamçatka bölgesi, büyük depremle sarsılmıştı. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Rusya’nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 8,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Depremin ardından Rusya ve Japonya’nın pasifik kıyıları ile Pasifik Adaları’na yönelik tsunami uyarısı yapılmıştı. USGS, son olarak depremin büyüklüğünü 8,8 olarak güncellemişti.

AFGANİSTAN'DA ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Afganistan'ın kuzeyinde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde 20 kişinin hayatını kaybettiği, 320 kişinin ise yaralandığı bildirildi.