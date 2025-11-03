Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Dünya beşik gibi sallanıyor: Afganistan'ın ardından Rusya'da şiddetli deprem

Rusya'nın doğusunda bulunan Kamçatka bölgesi yeniden şiddetli sallandı. Bölgede 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dünya beşik gibi sallanıyor: Afganistan'ın ardından Rusya'da şiddetli deprem
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2025
saat ikonu 10:58
|
GÜNCELLEME:
03.11.2025
saat ikonu 11:03

'da çok sayıda kişinin ölümüne neden olan 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından 'nın bölgesi bir kez daha şiddetli depremle sarsıldı. Almanya Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ), Kamçatka'da 6,4 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu. Depremin 28 kilometre derinlikte gerçekleştiği, uyarısı yapılmadığı bildirildi.

Yetkililer, şu ana kadar can ya da mal kaybına ilişkin bir bilgi bulunmadığını duyurdu.

Dünya beşik gibi sallanıyor: Afganistan'ın ardından Rusya'da şiddetli deprem

KAMÇATKA 8,8 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMLE SARSILMIŞTI

Geçtiğimiz temmuz ayında Kamçatka bölgesi, büyük depremle sarsılmıştı. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Rusya’nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 8,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Dünya beşik gibi sallanıyor: Afganistan'ın ardından Rusya'da şiddetli deprem

Depremin ardından Rusya ve Japonya’nın pasifik kıyıları ile Pasifik Adaları’na yönelik tsunami uyarısı yapılmıştı. USGS, son olarak depremin büyüklüğünü 8,8 olarak güncellemişti.

AFGANİSTAN'DA ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Afganistan'ın kuzeyinde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde 20 kişinin hayatını kaybettiği, 320 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Dünya beşik gibi sallanıyor: Afganistan'ın ardından Rusya'da şiddetli deprem
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Afganistan'da şiddetli deprem: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Balıkesir depremleri sonrası uzman isim bölgeyi uyardı: En fazla 6 şiddetinde deprem bekleniyor
ETİKETLER
#deprem
#rusya
#kamçatka
#tsunami
#afganistan
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.