İstanbul'da deprem mi oldu son dakika? Nerede, kaç şiddetinde oldu?

İstanbul'da hissedilen bir depremin meydana gelmesinin ardından İstanbul'da deprem mi oldu son dakika araması da yükseldi. Öğle saatlerinde hissedilen sarsıntının ardından İstanbul'da depreme dair bilgiler Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile araştırılıyor.

03.11.2025
03.11.2025
15:49

Bugün öğle saatlerinde meydana gelen kısa süreli endişeli anlara neden oldu. Hissedilen deprem birçok kişi tarafından hissedilirken büyüklüğü merak edildi.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA, NEREDE?

Bugün 'da deprem meydana geldi. verilerine göre deprem 'de yaşandı. Depremin büyüklüğü 5.0 olarak açıklandı. Sarsıntı İstanbul dahil olmak üzere birçok ilde hissedildi. Yaşanan depremin ardından vatandaşlar endişeli anlar yaşadı.

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE OLDU SON DAKİKA 3 KASIM?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün Balıkesir Sındırgı'da 5.0 büyüklüğünde deprem yaşandı. Sarsıntı çevre illerde de hissedilirken vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem 15.35'te meydana geldi.

İSTANBUL, BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Bugün öğle saatlerinde meydana gelen deprem kısa süreli korku dolu anlara neden olurken depremin merkez üssü Balıkesir olarak belirlendi. Sarsıntı birçok ilde hissedilirken derinliği 14 km olarak paylaşıldı. Vatandaşlar deprem sonrasında artçıları ve depremin derinliğini araştırmaya başladı.

BUGÜN İZMİR'DE ŞU AN DEPREM Mİ OLDU?

3 Kasım Pazartesi günü 13.35'te Balıkesir'de meydana gelen deprem Eskişehir, İstanbul ve İzmir'de de hissedildi. Balıkesir'deki 5 büyüklüğündeki deprem İzmir'de de birçok kişi tarafından hissedildi.

