İstanbul'da deprem mi oldu son dakika? Nerede, kaç şiddetinde oldu?

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA, NEREDE?

Bugün İstanbul'da deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem Balıkesir'de yaşandı. Depremin büyüklüğü 5.0 olarak açıklandı. Sarsıntı İstanbul dahil olmak üzere birçok ilde hissedildi. Yaşanan depremin ardından vatandaşlar endişeli anlar yaşadı.

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE OLDU SON DAKİKA 3 KASIM?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün Balıkesir Sındırgı'da 5.0 büyüklüğünde deprem yaşandı. Sarsıntı çevre illerde de hissedilirken vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem 15.35'te meydana geldi.

İSTANBUL, BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

BUGÜN İZMİR'DE ŞU AN DEPREM Mİ OLDU?

3 Kasım Pazartesi günü 13.35'te Balıkesir'de meydana gelen deprem Eskişehir, İstanbul ve İzmir'de de hissedildi. Balıkesir'deki 5 büyüklüğündeki deprem İzmir'de de birçok kişi tarafından hissedildi.