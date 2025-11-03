Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

İslam Memiş’ten kritik ‘bitirmek lazım’ uyarısı! Cebinde altın bulunduranlar…

Kasım 03, 2025 12:49
1
İslam Memiş’ten kritik ‘bitirmek lazım’ uyarısı! Cebinde altın bulunduranlar…

Altın fiyatları uzun süren yukarı yönlü hareketlerinden sonra  inişli çıkışlı bir grafik izlemeye devam ediyor.  Özellikle iç piyasada yatırımcı gram altının yönünü merak ediyor.

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen finansal analist İslam Memiş kişisel Youtube kanalında altının kasım ayındaki yol haritasıyla ilgili öngörülerini paylaştı.

 Memiş’in altın analizi şöyle şekillendi:

2

ALTINDAKİ YENİ DİRENÇ SEVİYELERİ!

“Uluslararası piyasalarda ons altının 4.000 dolar seviyesinden haftalık bir kapanış yapmıştı. Şu anda 4.021 dolar seviyesinden haftaya başladı. Yukarıda direnç seviyelerimiz var tepki alımlarıyla birlikte.

3

'BİR TUR DAHA DÜŞÜŞ BEKLİYORUM'

Her ne kadar 4040, 4090, 4150 dolar seviyeleri yukarıda direnç konumunda olsa da yine bir tur daha 3.800 dolar seviyesini beklemeye devam edeceğiz.

 

4

'ALTIN ALMAK İÇİN HALA YETERLİ DÜŞÜŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM!'

Yukarıdaki 4.040, 4.090, 4.150 dolar seviyelere yukarıda direnç konumunda olsa da alım için uygun olduğunu şahsen düşünmüyorum. Yine de 3.800 dolar seviyesini beklemek bana daha mantıklı geliyor.

5

ALTINDA YUKARIDAKİ DİRENÇ SEVİYELERİ NEDİR?

Gram altın yürütücü piyasalarda ons altına göre hareket etmeye devam ediyor. 5.537 lira seviyesinden haftayı tamamlamıştı fiziki altın. Şu anda 5650 lira seviyesinden haftaya başladı.

 

6

KISA VADEDE GRAM ALTINDA NEREYİ TAKİP EDECEĞİZ?

Yukarıda 5850-5950 gibi rakamlar var direnç seviyesi. Ama oradan ons altın nedenli tekrar aşağı gelen bir gram altın karşımızda olabilir. Yine kısa vadede 5500-6000 lira aralığına takip etmeye devam edeceğiz.

7

EN UCUZU BİTCOİN

Bitcoin tarafında yine oldukça ucuz bir fiyatlamadan geçtiğini tekrar düşünüyorum.

Altın mı Bitcoin mi sorusunun cevabı Bitcoin.

Gümüş mü Bitcoin mi sorusunun cevabı Bitcoin.

Borsa mı Bitcoin mi? Bitcoin.

Kripto para piyasasında pozitif beklentim yine devam ediyor.”

8

İslam Memiş bir televizyon kanalında yaptığı değerlendirmede ise şu ifadeleri kullandı:

 “Kasım ayında bir tur daha aşağı fiyatlama bekliyoruz. Burada 3.800 dolar seviyesini destek seviyesi olarak takip edeceğiz. Gram altın TL fiyatında 5.500 lira seviyesi yine destek konumunda... Düşüşleri de bir alım fırsatı olarak görmekte fayda var.

9

'KASIMDA ALTIN ALIMLARINI BİTİRMEK GEREKİYOR'

Şimdi Kasım ayı içerisinde bu alımları bitirmek gerektiğini şahsen düşünüyorum. Kasım ayı içinde beklediğimiz o düşüşlerle birlikte tekrar altın yatırımcısı uzun vadede bekleyebilir.

10

ELİNDE ALTIN BULUNDURANLARA 'PANİK YAPMAYIN' UYARISI!

Elinde altın bulunduran yatırımcısına da, eğer iki hafta önceki yükselişleri kaçırmışsanız bekleyin, panik yapmayın. Tekrar Ocak ayı itibarıyla yükselişler bekliyoruz.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.