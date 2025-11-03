İslam Memiş’ten kritik ‘bitirmek lazım’ uyarısı! Cebinde altın bulunduranlar…

Kategoriler
Altın fiyatları uzun süren yukarı yönlü hareketlerinden sonra inişli çıkışlı bir grafik izlemeye devam ediyor. Özellikle iç piyasada yatırımcı gram altının yönünü merak ediyor.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen finansal analist İslam Memiş kişisel Youtube kanalında altının kasım ayındaki yol haritasıyla ilgili öngörülerini paylaştı.
Memiş’in altın analizi şöyle şekillendi:
ALTINDAKİ YENİ DİRENÇ SEVİYELERİ!
“Uluslararası piyasalarda ons altının 4.000 dolar seviyesinden haftalık bir kapanış yapmıştı. Şu anda 4.021 dolar seviyesinden haftaya başladı. Yukarıda direnç seviyelerimiz var tepki alımlarıyla birlikte.
'BİR TUR DAHA DÜŞÜŞ BEKLİYORUM'
Her ne kadar 4040, 4090, 4150 dolar seviyeleri yukarıda direnç konumunda olsa da yine bir tur daha 3.800 dolar seviyesini beklemeye devam edeceğiz.
'ALTIN ALMAK İÇİN HALA YETERLİ DÜŞÜŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM!'
Yukarıdaki 4.040, 4.090, 4.150 dolar seviyelere yukarıda direnç konumunda olsa da alım için uygun olduğunu şahsen düşünmüyorum. Yine de 3.800 dolar seviyesini beklemek bana daha mantıklı geliyor.
ALTINDA YUKARIDAKİ DİRENÇ SEVİYELERİ NEDİR?
Gram altın yürütücü piyasalarda ons altına göre hareket etmeye devam ediyor. 5.537 lira seviyesinden haftayı tamamlamıştı fiziki altın. Şu anda 5650 lira seviyesinden haftaya başladı.
KISA VADEDE GRAM ALTINDA NEREYİ TAKİP EDECEĞİZ?
Yukarıda 5850-5950 gibi rakamlar var direnç seviyesi. Ama oradan ons altın nedenli tekrar aşağı gelen bir gram altın karşımızda olabilir. Yine kısa vadede 5500-6000 lira aralığına takip etmeye devam edeceğiz.
EN UCUZU BİTCOİN
Bitcoin tarafında yine oldukça ucuz bir fiyatlamadan geçtiğini tekrar düşünüyorum.
Altın mı Bitcoin mi sorusunun cevabı Bitcoin.
Gümüş mü Bitcoin mi sorusunun cevabı Bitcoin.
Borsa mı Bitcoin mi? Bitcoin.
Kripto para piyasasında pozitif beklentim yine devam ediyor.”
İslam Memiş bir televizyon kanalında yaptığı değerlendirmede ise şu ifadeleri kullandı:
“Kasım ayında bir tur daha aşağı fiyatlama bekliyoruz. Burada 3.800 dolar seviyesini destek seviyesi olarak takip edeceğiz. Gram altın TL fiyatında 5.500 lira seviyesi yine destek konumunda... Düşüşleri de bir alım fırsatı olarak görmekte fayda var.
'KASIMDA ALTIN ALIMLARINI BİTİRMEK GEREKİYOR'
Şimdi Kasım ayı içerisinde bu alımları bitirmek gerektiğini şahsen düşünüyorum. Kasım ayı içinde beklediğimiz o düşüşlerle birlikte tekrar altın yatırımcısı uzun vadede bekleyebilir.
ELİNDE ALTIN BULUNDURANLARA 'PANİK YAPMAYIN' UYARISI!
Elinde altın bulunduran yatırımcısına da, eğer iki hafta önceki yükselişleri kaçırmışsanız bekleyin, panik yapmayın. Tekrar Ocak ayı itibarıyla yükselişler bekliyoruz.”