Editor
 Berrak Arıcan Baş

İsrail'de tutuklu Filistinlilerin idamının önü açılacak

İsrail'de tutuklu Filistinlilerin idam cezasına çarptırılmasının önü açıldı. Knesset Ulusal Güvenlik Komitesi, bir İsrailliyi 'milliyetçi nedenlerle' öldürenlere idam cezası verilmesini öngören yasa tasarısını ilk oylamaya sunulmasını onayladı.

İsrail'de tutuklu Filistinlilerin idamının önü açılacak
'de Knesset Ulusal Güvenlik Komitesi, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, partisinin sunduğu İsrail mahkemesinin bir İsrailliyi "milliyetçi nedenlerle" öldürenlere verebilmesini öngören yasa tasarısını görüştü.

İsrail'de tutuklu Filistinlilerin idamının önü açılacak

YASA TASARISI 3 OYLAMADAN GEÇECEK

Ulusal Güvenlik Komitesi, aynı zamanda Filistinli tutuklularının da idam cezasına çarptırılmasının önünü açan yasa tasarısının Knesset’te ilk oylamaya sunulmasını onayladı. Oturumda konuşan Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch, oturumdan önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiğini ve Netanyahu’nun da yasa tasarısına destek verdiğini ifade etti.

Yasa tasarısı kapsamında, idam cezası bir Filistinliyi öldüren İsrail vatandaşı için geçerli olmayacak. Yasa tasarısının Çarşamba günü Knesset Genel Kurulu’nda oylanması bekleniyor. Yasa tasarısının yürürlüğe girebilmesi için Knesset’te üç oylamadan da geçmesi gerekiyor.

