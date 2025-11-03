Menü Kapat
Hava Durumu
18°
Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar olacak? 2026 IMEI ücreti belli oldu

Yurt dışından getirilen telefonların Türkiye'de kullanılabilmesi için IMEI kaydı yapılması gerekiyor. IMEI kaydı yaptıracak kişiler, 2026 yılı ücretlerini merak etmeye başladı.

Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar olacak? 2026 IMEI ücreti belli oldu
kayıt bedeli ne kadar olacak sorusunun yanıtı, araştırma konusu olmaya devam ediyor.

Yeniden değerleme oranına göre her sene artırılan IMEI kayıt ücreti, Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte netleşti.

Yeni yılda ve cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak duyuruldu.

Geçtiğimiz yıl bu oran, yüzde 43,93 olarak belirlenmişti.

Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar olacak? 2026 IMEI ücreti belli oldu

IMEI KAYIT ÜCRETİ 2026 NE KADAR OLACAK?

Bu çerçevede, yurt dışından getirilen cep telefonları için geçerli olan IMEI kayıt bedeli 1 Ocak itibarıyla 57 bin 241 TL’ye çıkacak.

2025 senesinde ise bu ücret 31.692 TL’den 45.614 TL’ye yükseltilmişti.

