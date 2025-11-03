Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Toprak Razgatlıoğlu hangi takımlı, aslen nereli? Özel hayatına dair bilgiler

Toprak Razgatlıoğlu'nun hangi takımlı olduğu Türkiye'nin gündemine yerleşti. Toprak Razgatlıoğlu, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinden öncesinde sahaya çıkarak sürpriz yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Toprak Razgatlıoğlu hangi takımlı, aslen nereli? Özel hayatına dair bilgiler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2025
saat ikonu 16:35
|
GÜNCELLEME:
03.11.2025
saat ikonu 16:35

7 yaşından beri motosiklet kullanan hangi takımlı merak ediliyor. Başarıları ile adından söz ettiren ismin özel hayatı da sevenleri tarafından yakından takip ediliyor.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU HANGİ TAKIMLI?

Razgatlıoğlu'nun JK taraftarı olduğu biliniyor. Motosiklet eğitmeni eski WSSP şampiyonu Kenan Sofuoğlu olan isim Sakarya'da ikamet etmektedir. 16 Ekim 1996 tarihinde Antalya'da doğan isim 'de Pramac Yamaha adına yarışan Türk motosiklet yarışcısı olarak adından söz ettiriyor.

Toprak Razgatlıoğlu hangi takımlı, aslen nereli? Özel hayatına dair bilgiler

TOPRAK RAZGATLIOĞLU ASLEN NERELİ?

2018'den 2025'e kadar Superbike Dünya Şampiyonası'nda yarıştı ve 2021, 2024 ve 2025 sezonlarında şampiyon olan isim, Alanya, Antalya doğumlu olan Razgatlıoğlu, Tek Teker Arif olarak bilinen ünlü Türk dublör motosikletçi Arif Razgatlıoğlu'nun ikinci oğludur.

Toprak Razgatlıoğlu hangi takımlı, aslen nereli? Özel hayatına dair bilgiler

TOPRAK RAZGATLIOĞLU BAŞARILARI VE İSTATİSTİKLERİ

2011 – IDM Yamaha R6 Cup – Yamaha YZF-R6 – 18.
2011 – Turkish Road Race 600cc Championship – Yamaha YZF-R6 – 2.
2012 – IDM Yamaha R6 Cup – Yamaha YZF-R6 – 7.
2012 – Turkish Road Race 600cc Championship – Yamaha YZF-R6 – 1.
2013 – Red Bull MotoGP Rookies Cup – KTM RC250GP – 10.
2014 – Red Bull MotoGP Rookies Cup – KTM RC250GP – 6.
2015 – European Superstock 600 Championship – Kawasaki ZX-6R – 1.
2016 – FIM Superstock 1000 Cup – Kawasaki ZX-10R – 5.
2017 – European Superstock 1000 Championship – Kawasaki ZX-10R – 2.
2018 – Superbike Dünya Şampiyonası – Kawasaki Ninja ZX-10R – 9.
2019 – Superbike Dünya Şampiyonası – Kawasaki Ninja ZX-10R – 5.
2020 – Superbike Dünya Şampiyonası – Yamaha YZF-R1 – 4.
2021 – Superbike Dünya Şampiyonası – Yamaha YZF-R1 – 1.
2022 – Superbike Dünya Şampiyonası – Yamaha YZF-R1 – 2.
2023 – Superbike Dünya Şampiyonası – Yamaha YZF-R1 – 2.
2024 – Superbike Dünya Şampiyonası – BMW M1000RR – 1.
2025 – Superbike Dünya Şampiyonası – BMW S1000RR – 1.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda'da zirvede!
ETİKETLER
#Türkiye
#beşiktaş
#motogp
#toprak razgatlıoğlu
#Motosiklet Güvenliği
#Superbike
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.