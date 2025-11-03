Toprak Razgatlıoğlu hangi takımlı, aslen nereli? Özel hayatına dair bilgiler

7 yaşından beri motosiklet kullanan Toprak Razgatlıoğlu hangi takımlı merak ediliyor. Başarıları ile adından söz ettiren ismin özel hayatı da sevenleri tarafından yakından takip ediliyor.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU HANGİ TAKIMLI?

Razgatlıoğlu'nun Beşiktaş JK taraftarı olduğu biliniyor. Motosiklet eğitmeni eski WSSP şampiyonu Kenan Sofuoğlu olan isim Sakarya'da ikamet etmektedir. 16 Ekim 1996 tarihinde Antalya'da doğan isim MotoGP'de Pramac Yamaha adına yarışan Türk motosiklet yarışcısı olarak adından söz ettiriyor.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU ASLEN NERELİ?

2018'den 2025'e kadar Superbike Dünya Şampiyonası'nda yarıştı ve 2021, 2024 ve 2025 sezonlarında şampiyon olan isim, Alanya, Antalya doğumlu olan Razgatlıoğlu, Tek Teker Arif olarak bilinen ünlü Türk dublör motosikletçi Arif Razgatlıoğlu'nun ikinci oğludur.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU BAŞARILARI VE İSTATİSTİKLERİ

2011 – IDM Yamaha R6 Cup – Yamaha YZF-R6 – 18.

2011 – Turkish Road Race 600cc Championship – Yamaha YZF-R6 – 2.

2012 – IDM Yamaha R6 Cup – Yamaha YZF-R6 – 7.

2012 – Turkish Road Race 600cc Championship – Yamaha YZF-R6 – 1.

2013 – Red Bull MotoGP Rookies Cup – KTM RC250GP – 10.

2014 – Red Bull MotoGP Rookies Cup – KTM RC250GP – 6.

2015 – European Superstock 600 Championship – Kawasaki ZX-6R – 1.

2016 – FIM Superstock 1000 Cup – Kawasaki ZX-10R – 5.

2017 – European Superstock 1000 Championship – Kawasaki ZX-10R – 2.

2018 – Superbike Dünya Şampiyonası – Kawasaki Ninja ZX-10R – 9.

2019 – Superbike Dünya Şampiyonası – Kawasaki Ninja ZX-10R – 5.

2020 – Superbike Dünya Şampiyonası – Yamaha YZF-R1 – 4.

2021 – Superbike Dünya Şampiyonası – Yamaha YZF-R1 – 1.

2022 – Superbike Dünya Şampiyonası – Yamaha YZF-R1 – 2.

2023 – Superbike Dünya Şampiyonası – Yamaha YZF-R1 – 2.

2024 – Superbike Dünya Şampiyonası – BMW M1000RR – 1.

2025 – Superbike Dünya Şampiyonası – BMW S1000RR – 1.