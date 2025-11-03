Fatih Ürek'in son sağlık durumunu avukatı açıkladı!

Evinde kalp krizi geçiren 59 yaşındaki Fatih Ürek'in yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Hala uyutulan Fatih Ürek'in son sağlık durumuyla ilgili açıklama avukatından geldi. Fatih Ürek'in avukatı "Hekimlerimizin öngördüğü tedavi sürecine uygun şekilde sağlık mücadelesine devam etmektedir" dedi.

FATİH ÜREK'İN AVUKATI SİTEM ETTİ: SADECE MENAJERİ VE HASTANE AÇIKLAMA YAPACAKTIR

Fatih Ürek'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Müvekkilim Fatih Ürek, hekimlerimizin öngördüğü tedavi sürecine uygun şekilde sağlık mücadelesine devam etmektedir. Sağlık durumu stabilliğini korumakta olup buna ilişkin gerekli açıklamalar tedavi gördüğü hastane ve menajeri Mert Siliv tarafından yapılmaktadır. Bir insanın yaşam mücadelesinin, kimsenin şov ve reyting malzemesi olamayacağını vurgulamakla beraber süreç içerisinde ahlak sınırlarını aşarak, sırf reyting ve tıklanma tüccarlığı adına insan onurunu zedeleyen asılsız haberlerle üzülerek muhatap olunmuştur. Özellikle ve önemle belirtmek isteriz ki, alınan karar doğrultusunda müvekkilin sağlık durumu ile alakalı olarak yalnızca tedavi gördüğü hastane ve menajeri Mert Siliv tarafından açıklama yapılabilecektir. Menajer ve hastane haricinde müvekkil hakkında gerek yazılı gerekse sözlü açıklama yapılması, beyanda bulunulması mümkün değildir; bilgi kirliliğini önlemek adına alınan bu husustaki kararı dikkatinize sunarız. Bu vesileyle Müvekkilimiz ve ailesi adına, dualarıyla destek veren, sevgisini hissettiren herkese içten teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

ECE ERKEN, FATİH ÜREK HAKKINDA KONUŞTU

Ece Erken, sanatçının son durumuna ilişkin yaptığı açıklamada "Hâlâ uyutuluyor. Yanında kimse yok çünkü yapılabilecek bir şey olmadığı için kimse istenmiyormuş. Dualarımız Fatih ile" ifadelerini kullandı.