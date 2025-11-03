Sosyal medya fenomeni Recep Burhan Ataman'a silahlı saldırı anı kamerada

Sultan Selim Mahallesi'nde 1 Kasım akşamı Recep Burhan A. iki kız arkadaşının da içinde olduğu aracıyla ilerlediği sırada, başka bir aracın sürücüsüyle yol verme tartışması yaşadı. Olayda sosyal medya fenomeni Recep Burhan Ataman ağır yaralandı.

SOSYAL MEDYA FENOMENİ RECEP BURHAN ATAMAN'A SOKAK ORTASINDA SALDIRI

Sosyal medya fenomeni Recep Burhan Ataman 5 dakika önce tartışma yaşadığı kişilerin aracıyla önünü kesti. Yaşanan kavgada önü kesilen araçtaki 3 kişiden biri, Recep Burhan A'ya silahla ateş ettikten sonra kaçtı.

Ağır yaralanan Recep Burhan A, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, güvenlik kamera görüntüleri üzerinden kimliği tespit edilen 3 şüpheliyi, Şirintepe Mahallesi'nde sokakta yakaladı. Olayda silahı kullandığı tespit edilen şüpheli M.K. sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğer 2 şüpheli savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, güvenlik kamerası kaydında, Recep Burhan A'nın otomobiliyle tartıştığı kişilerin önünü kesmesi ve yaşanan kavga görülüyor.