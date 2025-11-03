Menü Kapat
18°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Sosyal medya fenomeni Recep Burhan Ataman'a silahlı saldırı anı kamerada

Kağıthane'de sosyal medya fenomeni Recep Burhan Ataman iki kız arkadaşının da içinde olduğu aracıyla ilerlediği sırada, başka bir aracın sürücüsüyle yol verme tartışması yaşadı. Kavgada silah çeken araçtaki Muhammet K. (18), Ataman'a ateş açtı. Ağır yaralanan Ataman, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.11.2025
14:13
|
GÜNCELLEME:
03.11.2025
14:13

Sultan Selim Mahallesi'nde 1 Kasım akşamı Recep Burhan A. iki kız arkadaşının da içinde olduğu aracıyla ilerlediği sırada, başka bir aracın sürücüsüyle yol verme tartışması yaşadı. Olayda fenomeni Recep Burhan Ataman ağır yaralandı.

SOSYAL MEDYA FENOMENİ RECEP BURHAN ATAMAN'A SOKAK ORTASINDA SALDIRI

Sosyal medya fenomeni Recep Burhan Ataman 5 dakika önce tartışma yaşadığı kişilerin aracıyla önünü kesti. Yaşanan kavgada önü kesilen araçtaki 3 kişiden biri, Recep Burhan A'ya silahla ateş ettikten sonra kaçtı.

Sosyal medya fenomeni Recep Burhan Ataman'a silahlı saldırı anı kamerada

Ağır yaralanan Recep Burhan A, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, güvenlik kamera görüntüleri üzerinden kimliği tespit edilen 3 şüpheliyi, Şirintepe Mahallesi'nde sokakta yakaladı. Olayda silahı kullandığı tespit edilen M.K. sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğer 2 şüpheli savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Sosyal medya fenomeni Recep Burhan Ataman'a silahlı saldırı anı kamerada

Öte yandan, güvenlik kamerası kaydında, Recep Burhan A'nın otomobiliyle tartıştığı kişilerin önünü kesmesi ve yaşanan kavga görülüyor.

Güllü'nün ölümünde her şey gün yüzüne çıkıyor! KADES kayıtları ortaya çıktı
İbrahim Tatlıses'in miras planı iddiası ailede kriz oluşturdu! Oğlu Ahmet Tatlıses: Tüm mal varlığını 20'li yaşlardaki bir kıza bırakacak
