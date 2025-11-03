İbrahim Tatlıses'in miras planı iddiası ailede kriz oluşturdu! Oğlu Ahmet Tatlıses: Tüm mal varlığını 20'li yaşlardaki bir kıza bırakacak

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, babasının hakkında aldığı uzaklaştırma kararının ardından sessizliğini bozdu. Geçtiğimiz hafta elektronik kelepçe takılan Tatlıses, "Babamın tüm mal varlığını 20'li yaşlardaki bir kıza bırakacağını duyduğumda harekete geçtim. Bu dava mal mülk değil, ailemizi koruma davası" sözleriyle dikkat çekti.

AHMET TATLISES BABASININ ALDIRDIĞI UZAKLAŞTIRMA KARARI HAKKINDA KONUŞTU

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasında bir süredir devam eden gerginlik geçtiğimiz hafta mahkemeye taşındı. Mahkeme, İbrahim Tatlıses'i tehdit ettiği iddiasıyla Ahmet Tatlıses hakkında uzaklaştırma kararı verdi ve elektronik kelepçe takılmasına hükmetti.

İBRAHİM TATLISES İLE OĞLU AHMET TATLISES 1 YILDIR GÖRÜŞMÜYOR

Karar hakkında ilk kez konuşan Ahmet Tatlıses, "Ben Ahmet Tatlıses. Birkaç gündür hakkımızda çıkan haberlerle ilgili konuşmam gerektiğini hissediyorum. Evet, babam bir karar almış, saygı duyuyorum. Yaklaşık bir senedir görüşmüyoruz. Ne telefon, ne mesaj, hiçbir iletişimimiz yok. Aslında ben İstanbul'da, kendisi İzmir'de yaşıyor. Yani fiziksel bir yakınlık bile yok. Ama yine de böyle bir karar alınmış, buna da saygı duyuyorum" dedi.

AHMET TATLISES: BABAM MİRASINI 20 YAŞINDAKİ KIZA BIRAKACAK

Yaklaşık dört yıldır dava sürecindeyiz ama bu dava mal, mülk davası değil. Bizim davamız, ailemizi koruma davası. Babamın bütün mal varlığını 20'li yaşlardaki bir kıza bırakacağını duyduğumda harekete geçtim. Yedi çocuğu varken böyle bir karar bana çok yanlış geldi. Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı."

"Biz açgözlü bir aile değiliz, herkes kendi işinde gücünde. Bu dava asla miras kavgası değildir. Ben o yükü nasıl taşıdığımı çok iyi biliyorum. Bu işin mal, mülkle ilgisi yok. Ben sadece ailemi korumaya çalıştım. Herkes bizi sevmek zorunda değil ama ben sözümü yere koymam" dedi.