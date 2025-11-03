Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

İbrahim Tatlıses'in miras planı iddiası ailede kriz oluşturdu! Oğlu Ahmet Tatlıses: Tüm mal varlığını 20'li yaşlardaki bir kıza bırakacak

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses hakkında aldırdığı uzaklaştırma kararı geçtiğimiz hafta magazin gündeminde yer aldı. Konu hakkında ilk kez konuşan Ahmet Tatlıses, "Babamın tüm mal varlığını 20'li yaşlardaki bir kıza bırakacağını duyduğumda harekete geçtim" sözleriyle tekrar gündeme oturdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İbrahim Tatlıses'in miras planı iddiası ailede kriz oluşturdu! Oğlu Ahmet Tatlıses: Tüm mal varlığını 20'li yaşlardaki bir kıza bırakacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2025
saat ikonu 12:07
|
GÜNCELLEME:
03.11.2025
saat ikonu 12:07

Usta sanatçı 'in oğlu , babasının hakkında aldığı uzaklaştırma kararının ardından sessizliğini bozdu. Geçtiğimiz hafta takılan Tatlıses, "Babamın tüm mal varlığını 20'li yaşlardaki bir kıza bırakacağını duyduğumda harekete geçtim. Bu dava mal mülk değil, ailemizi koruma davası" sözleriyle dikkat çekti.

AHMET TATLISES BABASININ ALDIRDIĞI UZAKLAŞTIRMA KARARI HAKKINDA KONUŞTU

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasında bir süredir devam eden gerginlik geçtiğimiz hafta mahkemeye taşındı. Mahkeme, İbrahim Tatlıses'i tehdit ettiği iddiasıyla Ahmet Tatlıses hakkında verdi ve elektronik kelepçe takılmasına hükmetti.

İbrahim Tatlıses'in miras planı iddiası ailede kriz oluşturdu! Oğlu Ahmet Tatlıses: Tüm mal varlığını 20'li yaşlardaki bir kıza bırakacak

İBRAHİM TATLISES İLE OĞLU AHMET TATLISES 1 YILDIR GÖRÜŞMÜYOR

Karar hakkında ilk kez konuşan Ahmet Tatlıses, "Ben Ahmet Tatlıses. Birkaç gündür hakkımızda çıkan haberlerle ilgili konuşmam gerektiğini hissediyorum. Evet, babam bir karar almış, saygı duyuyorum. Yaklaşık bir senedir görüşmüyoruz. Ne telefon, ne mesaj, hiçbir iletişimimiz yok. Aslında ben İstanbul'da, kendisi İzmir'de yaşıyor. Yani fiziksel bir yakınlık bile yok. Ama yine de böyle bir karar alınmış, buna da saygı duyuyorum" dedi.

İbrahim Tatlıses'in miras planı iddiası ailede kriz oluşturdu! Oğlu Ahmet Tatlıses: Tüm mal varlığını 20'li yaşlardaki bir kıza bırakacak

AHMET TATLISES: BABAM MİRASINI 20 YAŞINDAKİ KIZA BIRAKACAK

Yaklaşık dört yıldır dava sürecindeyiz ama bu dava mal, mülk davası değil. Bizim davamız, ailemizi koruma davası. Babamın bütün mal varlığını 20'li yaşlardaki bir kıza bırakacağını duyduğumda harekete geçtim. Yedi çocuğu varken böyle bir karar bana çok yanlış geldi. Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı. Yaklaşık dört yıldır dava sürecindeyiz ama bu dava mal, mülk davası değil. Bizim davamız, ailemizi koruma davası" diyerek herkesi şaşırttı.

İbrahim Tatlıses'in miras planı iddiası ailede kriz oluşturdu! Oğlu Ahmet Tatlıses: Tüm mal varlığını 20'li yaşlardaki bir kıza bırakacak

"Biz açgözlü bir aile değiliz, herkes kendi işinde gücünde. Bu dava asla kavgası değildir. Ben o yükü nasıl taşıdığımı çok iyi biliyorum. Bu işin mal, mülkle ilgisi yok. Ben sadece ailemi korumaya çalıştım. Herkes bizi sevmek zorunda değil ama ben sözümü yere koymam" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yılmaz Morgül hastaneye kaldırıldı! Son videosu takipçilerini endişelendirdi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Oktay Kaynarca oyuncu ücretlerini az bile buldu! "Yurt dışındaki karşılığı ise 20-30 katı"
ETİKETLER
#miras
#ibrahim tatlıses
#ahmet tatlıses
#Uzaklaştırma Kararı
#Elektronik Kelepçe
#Aile Davası
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.