TGRT Haber
 Dilek Ulusan

Yılmaz Morgül hastaneye kaldırıldı! Son videosu takipçilerini endişelendirdi

Şarkıcı Yılmaz Morgül, annesinin acısının ardından yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yılmaz Morgül, “Üç gün boyunca tedavi göreceğim, dualarınızı bekliyorum” dedi.

03.11.2025
11:48
03.11.2025
11:51

yaptığı son paylaşımda sevenlerini korkuttu. Hastaneye kaldırılan Yılmaz Morgül, "Çok yoğun tempo ve annemi kaybetmenin derin üzüntüsü zaman zaman beni hastanelik ediyor" dedi.

YILMAZ MORGÜL APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sosyal medya hesabından video yayınlayan Yılmaz Morgül'ün nefes almakta zorlandığı ve konuşurken güçlük çektiği görüldü. Morgül, son sağlık durumuna ilişkin bilgi vererek, “3 gün boyunca burada tedavi olmak zorundayım. Çok yoğun tempo ve annemi kaybetmenin derin üzüntüsü zaman zaman beni hastanelik ediyor. Dualarınızı bekliyorum.” dedi.

Yılmaz Morgül hastaneye kaldırıldı! Son videosu takipçilerini endişelendirdi

Paylaşımının ardından ünlü sanatçının kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sevenleri, Morgül’e geçmiş olsun mesajları yağdırdı.

Yılmaz Morgül hastaneye kaldırıldı! Son videosu takipçilerini endişelendirdi

Yılmaz Morgül 2023 yılında annesinin hayatını kaybetmesinin ardından zor günler geçiriyor. Yılmaz Morgül annesinin ölümünün ardından, "İlk defa bir kandilde annem yoktu, elini öpmedim, kandil simiti alamadım, oturdum ağladım. Babamı kaybettiğimde ablamı da bir kazada kaybettim ve 19 yaşındaki yeğenimi de kaybettim ama bu çok " demişti.

Yılmaz Morgül hastaneye kaldırıldı! Son videosu takipçilerini endişelendirdi
