Magazin
 Dilek Ulusan

Oktay Kaynarca oyuncu ücretlerini az bile buldu! "Yurt dışındaki karşılığı ise 20-30 katı"

Oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca, son dönemde eleştirilen oyuncuların aldıkları ücretler hakkında konuştu. Son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde rol alan Oktay Kaynarca, "Bizim yaptığımız işi bu standartlarda yapan isimlerin yurt dışındaki karşılığı ise 20-30 katı." dedi.

Oktay Kaynarca oyuncu ücretlerini az bile buldu!
03.11.2025
03.11.2025
Kurtlar Vadisi, Adanalı, Sakarya Fırat, Kardeş Payı ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi yapımlarda bulunan , son dönemde oyuncuların aldıkları ücretler hakkında konuştu. "Bu konu kimseyi ilgilendiren bir konu değil" diyen Oktay Kaynarca takipçilerini ikiye böldü.

OKTAY KAYNARCA OYUNCULARIN ALDIKLARI ÜCRETLERİ AZ BİLE BULDU

Muhabirlerin oyuncuların aldığı ücretlerle ilgili soru sorması üzerine konuşan Oktay Kaynarca, "Herkesin bir karşılığı var, bu konu kimseyi ilgilendiren bir konu değil" dedi.

Oktay Kaynarca oyuncu ücretlerini az bile buldu! "Yurt dışındaki karşılığı ise 20-30 katı"

Yurt dışında oyuncuların çok daha fazla kazandığını anlatan Kaynarca, "Bu insanlar bu işi yaptıkları için karşılığını alıyorlar, verenler de mutlu oluyorsa sıkıntı yok. Bizim yaptığımız işi bu standartlarda yapan isimlerin yurt dışındaki karşılığı ise 20-30 katı." dedi.

Oktay Kaynarca oyuncu ücretlerini az bile buldu! "Yurt dışındaki karşılığı ise 20-30 katı"

A.B.İ DİZİSİ OYUNCULARI ZİRVEDE YER ALDI

Müge Dağıstanlı, köşesinde televizyon dünyasının mali tablolarını açıkladı. Listeye göre en pahalı yapım, ilk bölümü 35 milyon TL'ye mal olan "A.B.İ. – Aile Bir İmtihandır" dizisi oldu. Dizinin başrollerinde yer alan bölümü 4,5 milyon TL, ise 2,5 milyon TL karşılığında oynuyor.

Oktay Kaynarca oyuncu ücretlerini az bile buldu! "Yurt dışındaki karşılığı ise 20-30 katı"
Sıkça Sorulan Sorular

OKTAY KAYNARCA KAÇ YAŞINDA?
27 Ocak 1965 doğumlu Oktay Kaynarca, Kurtlar Vadisi adlı dizide Süleyman Çakır adlı karakteri oynayarak popüler oldu. Yengeç Sepeti adlı filmdeki rolü ile 31. Altın Portakal Film Festivalinde, Bumerang Cehennemi adlı filmdeki rolü ile 39. Altın Portakal Film Festivalinde, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'ne değer görüldü.
