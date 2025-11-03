Oktay Kaynarca oyuncu ücretlerini az bile buldu! "Yurt dışındaki karşılığı ise 20-30 katı"

Kurtlar Vadisi, Adanalı, Sakarya Fırat, Kardeş Payı ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi yapımlarda bulunan Oktay Kaynarca, son dönemde oyuncuların aldıkları ücretler hakkında konuştu. "Bu konu kimseyi ilgilendiren bir konu değil" diyen Oktay Kaynarca takipçilerini ikiye böldü.

OKTAY KAYNARCA OYUNCULARIN ALDIKLARI ÜCRETLERİ AZ BİLE BULDU

Muhabirlerin oyuncuların aldığı ücretlerle ilgili soru sorması üzerine konuşan Oktay Kaynarca, "Herkesin bir karşılığı var, bu konu kimseyi ilgilendiren bir konu değil" dedi.

Yurt dışında oyuncuların çok daha fazla kazandığını anlatan Kaynarca, "Bu insanlar bu işi yaptıkları için karşılığını alıyorlar, verenler de mutlu oluyorsa sıkıntı yok. Bizim yaptığımız işi bu standartlarda yapan isimlerin yurt dışındaki karşılığı ise 20-30 katı." dedi.

A.B.İ DİZİSİ OYUNCULARI ZİRVEDE YER ALDI

Müge Dağıstanlı, köşesinde televizyon dünyasının mali tablolarını açıkladı. Listeye göre en pahalı yapım, ilk bölümü 35 milyon TL'ye mal olan "A.B.İ. – Aile Bir İmtihandır" dizisi oldu. Dizinin başrollerinde yer alan Kenan İmirzalıoğlu bölümü 4,5 milyon TL, Afra Saraçoğlu ise 2,5 milyon TL karşılığında oynuyor.