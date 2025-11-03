Buse Terim 1,5 yıl sonra "Aşk yeniden" dedi! Gönlünü bakın kime kaptırdı

CENK EYÜBOĞLU KİMDİR?

Rüstem Eyüboğlu'nun oğlu olan Cenk Eyüboğlu, ABD Berkeley Üniversitesi Elektronik ve İş İdaresi mezunu ve işletme üzerine yüksek lisans yaptı. Daha sonra Harvard Üniversitesi'nde doktora yapan Cenk Eyüboğlu, eğitimine devam ediyor.