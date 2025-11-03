Menü Kapat
 | Dilek Ulusan

Buse Terim 1,5 yıl sonra "Aşk yeniden" dedi! Gönlünü bakın kime kaptırdı

Futbol dünyasının usta isimlerinden Fatih Terim'in kızı Buse Terim 1,5 yıl önce Volkan Bahçekapılı'dan boşandı. 35 yaşındaki Buse Terim'in 1,5 yıl sonra yeni bir aşka yelken açtı. Fatih Terim'in kızı Buse Terim gönlünü iş insanı Cenk Eyüboğlu'na kaptırdı.

Buse Terim 1,5 yıl sonra
Buse Terim 2014 yılında evlendiği Volkan Bahçekapılı'dan 2024 yılında boşandı. 2 kızları olan çift ortak yayınladıkları mesajda fikir ayrılıkları nedeniyle boşandıklarını belirtti. Buse Terim, 1,5 yıl sonra yeni bir aşka yelken açtı.

BUSE TERİM 1,5 YIL SONRA YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI

Mart 2024'te 10 yıllık eşi Volkan Bahçekapılı'dan boşanan Buse Terim "Hayata yeniden başladım" diyerek dikkat çekmişti. 1,5 yıl hayatını kızlarına adayan Buse Terim yeni bir aşka yelken açtı.

Buse Terim 1,5 yıl sonra "Aşk yeniden" dedi! Gönlünü bakın kime kaptırdı

Buse Terim, gönlünü iş insanı Cenk Eyüboğlu'na kaptırdı. Eyüboğlu, Türkiye'nin köklü özel okullarından birinin yönetim kurulu başkanı olarak görev alıyor.

Buse Terim 1,5 yıl sonra "Aşk yeniden" dedi! Gönlünü bakın kime kaptırdı

CENK EYÜBOĞLU İLE BUSE TERİM'İN AŞKI SOSYETEDE

Cenk Eyüboğlu. 12 yıl evli kaldığı, Dinçkök Ailesi'nin kızı Alize Dinçkök'ten 2019'da boşandı. Cenk Eyüboğlu, şimdiye kadar adını hiçbir aşk dedikodusuna karıştırmamıştı.

Buse Terim 1,5 yıl sonra "Aşk yeniden" dedi! Gönlünü bakın kime kaptırdı
Sıkça Sorulan Sorular

CENK EYÜBOĞLU KİMDİR?
Rüstem Eyüboğlu'nun oğlu olan Cenk Eyüboğlu, ABD Berkeley Üniversitesi Elektronik ve İş İdaresi mezunu ve işletme üzerine yüksek lisans yaptı. Daha sonra Harvard Üniversitesi'nde doktora yapan Cenk Eyüboğlu, eğitimine devam ediyor.
