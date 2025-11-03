Buse Terim 1,5 yıl sonra "Aşk yeniden" dedi! Gönlünü bakın kime kaptırdı

Kategoriler
Buse Terim 2014 yılında evlendiği Volkan Bahçekapılı'dan 2024 yılında boşandı. 2 kızları olan çift ortak yayınladıkları mesajda fikir ayrılıkları nedeniyle boşandıklarını belirtti. Buse Terim, 1,5 yıl sonra yeni bir aşka yelken açtı.
Mart 2024'te 10 yıllık eşi Volkan Bahçekapılı'dan boşanan Buse Terim "Hayata yeniden başladım" diyerek dikkat çekmişti. 1,5 yıl hayatını kızlarına adayan Buse Terim yeni bir aşka yelken açtı.
Buse Terim, gönlünü iş insanı Cenk Eyüboğlu'na kaptırdı. Eyüboğlu, Türkiye'nin köklü özel okullarından birinin yönetim kurulu başkanı olarak görev alıyor.
Cenk Eyüboğlu. 12 yıl evli kaldığı, Dinçkök Ailesi'nin kızı Alize Dinçkök'ten 2019'da boşandı. Cenk Eyüboğlu, şimdiye kadar adını hiçbir aşk dedikodusuna karıştırmamıştı.