 Serhat Yıldız

Dev bankadan yeni dolar tahmini: Fiyatlar dip yapabilir

HSBC, Fed’in faiz indirimlerine devam etmesi halinde doların önümüzdeki yıl zayıflamayı sürdürebileceğini öngörüyor.

ABD dolarına dair yeni bir tahmin geldi. Global Investment Research, ’in indirimlerini sürdürmesi ve bir sonraki Fed başkanına ilişkin belirsizliklerin artması durumunda, doların 2026’nın başlarında dip seviyeye inebileceğini açıkladı.

Dev bankadan yeni dolar tahmini: Fiyatlar dip yapabilir

DOLAR BU HAFTA KRİTİK SINAVDA

HSBC raporunda, doların zayıflama eğiliminin bu hafta bir dizi önemli gelişmeyle test edileceği vurgulandı. Bankaya göre, hem Fed yetkililerinin açıklamaları hem de açıklanacak makroekonomik veriler doların yönü üzerinde belirleyici olacak.

Dev bankadan yeni dolar tahmini: Fiyatlar dip yapabilir

GÖZLER FED ÜYELERİNİN KONUŞMALARINDA

Bu hafta Fed üyelerinden Cook bugün, Bowman salı günü, Williams ve Musalem perşembe günü, Başkan Yardımcısı Jefferson ise cuma günü konuşma yapacak. HSBC, bu açıklamaların özellikle Aralık ayı para politikası kararları açısından yakından izleneceğini belirtiyor.

Dev bankadan yeni dolar tahmini: Fiyatlar dip yapabilir

VERİLER YÖN GÖSTERECEK

Banka, bugün ve çarşamba günü açıklanacak ISM verileri ile ADP istihdam raporunun da doların seyrinde kritik rol oynayacağını ifade etti. Bu göstergeler, Fed’in faiz patikasına ilişkin beklentileri şekillendirebilir.

HSBC’nin değerlendirmesine göre, piyasalarda Fed’in “faiz indirim döngüsü” beklentisi güçlendikçe üzerindeki baskı da artabilir.

Mehmet Şimşek'ten yeniden değerleme oranı sinyali
