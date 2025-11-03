Menü Kapat
18°
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Kayıp imamın cesedi uçurumdan yuvarlanmış aracında bulundu

Kastamonu'da iki yıldır imam hatip olarak görev yapan 27 yaşındaki İlker Topaloğlu, iki gündür kayıp olarak aranıyordu. Aramaları sürdüren ekipler İskele mevkiinde deniz kenarında gri renkli bir otomobil olduğunu tespit etti...

'nun ilçesinde iki gündür olarak aranan imamın cansız bedeni, uçurumdan deniz kıyısına yuvarlanmış olan aracında bulundu.

Kayıp imamın cesedi uçurumdan yuvarlanmış aracında bulundu

Edinilen bilgilere göre, İnebolu ilçesi Güneşli köyünde iki yıldır hatip olarak görev yapan 27 yaşındaki İlker Topaloğlu, 1 Kasım Cumartesi akşamı İnebolu ilçe merkezine geldi. Daha sonra arkadaşının yanından ayrılan İlker Topaloğlu'dan bir daha haber alınamadı.

İhbar üzerine Topaloğlu için arama çalışması başlatıldı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları üzerinde yapılan incelemede, Topaloğlu'nun aracının 1 Kasım Cumartesi saat 20.30 sıralarında İnebolu-Abana karayolunda seyir halinde olduğu tespit edildi. Daha sonra İnebolu-Abana karayolu çevresinde İl AFAD, UMKE, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma (JAK) ile komando birlikleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

Kayıp imamın cesedi uçurumdan yuvarlanmış aracında bulundu

Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, sabah saatlerinde İnebolu ilçesi İskele mevkiinde deniz kenarında gri renkli otomobilin olduğu tespit edildi. Aracın, uçurumdan deniz kıyısına yuvarlandığı ve içerisinde de İlker Topaloğlu'nun cansız bedeninin olduğu belirlendi.

Kayıp imamın cesedi uçurumdan yuvarlanmış aracında bulundu

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme başlattı.

