Cami imamı buldu, evine götürdü! Türkiye'de nadir görülen tür: Görenler çok sevdi

Ordu’nun Perşembe ilçesinde Okçulu Mahallesi'nde ilginç bir olay yaşandı. Mahallede 9 yıldır cami imamlığı yapan 29 yaşındaki Feyzullah Karayiğit, camiden çıktıktan sonra evinin yakınında yerde yaralı bir kuş fark etti.

EKİPLER GELENE KADAR KUŞUN BAKIMINI ÜSTLENDİ

İlk kez gördüğü kuş türü için internetten araştırma yapan Karayiğit, bunun Türkiye'de nadir görülen ve koruma altında olan kara karınlı kum kuşu olduğunu öğrendi. Ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine haber verdi ve ekipler gelene kadar kuşun bakımını üstlendi.

"BİZ ONU SEVDİK, UMARIM O DA BİZİ SEVMİŞTİR"

İlk kez bu türde bir kuş gördüğünü belirten Karayiğit, "Dün akşam saatlerinde evimizin alt tarafında, deniz kenarında yaralı bir kuş olduğunu gördük ve aldık. Daha sonra kuşumuzun türünü merak etmeye başladık. Burada bir öğretmen arkadaşımızla yaptığımız araştırma sonucu kuşun kara karınlı kum kuşu olduğunu ve koruma altında bulunduğunu öğrendik. Hemen Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdik. Kuş kenarda hareketsiz bir şekilde yaralıydı. Eve getirdiğimde iki kızım da kuşu çok sevdi. Onların da hoşuna gitti. Ama sonuçta doğaya ait olduğu için yetkililere teslim ettik. Biz de yetkililer gelene kadar evimizin misafiri olan kara karınlı kum kuşunu koruyarak onun bakımını üstlendik. Nadir görülen bir tür olduğu için biz onu sevdik, umarım o da bizi sevmiştir" dedi.

Karayiğit, daha sonra evine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine kuşu teslim etti.