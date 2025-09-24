Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Cami imamı buldu, evine götürdü! Türkiye'de nadir görülen tür: Görenler çok sevdi

Ordu'nun Perşembe ilçesinde bir cami imamı Türkiye'de nadir görülen yaralı bir kuş fark etti. Cami imamı doğa koruma ekipleri gelene kadar kuşun bakımını üstlendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2025
saat ikonu 10:09
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
saat ikonu 10:09

’nun Perşembe ilçesinde Okçulu Mahallesi'nde ilginç bir olay yaşandı. Mahallede 9 yıldır cami imamlığı yapan 29 yaşındaki Feyzullah Karayiğit, camiden çıktıktan sonra evinin yakınında yerde yaralı bir kuş fark etti.

Cami imamı buldu, evine götürdü! Türkiye'de nadir görülen tür: Görenler çok sevdi

EKİPLER GELENE KADAR KUŞUN BAKIMINI ÜSTLENDİ

İlk kez gördüğü kuş türü için internetten araştırma yapan Karayiğit, bunun Türkiye'de nadir görülen ve koruma altında olan kara karınlı kum kuşu olduğunu öğrendi. Ardından ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine haber verdi ve ekipler gelene kadar kuşun bakımını üstlendi.

Cami imamı buldu, evine götürdü! Türkiye'de nadir görülen tür: Görenler çok sevdi

"BİZ ONU SEVDİK, UMARIM O DA BİZİ SEVMİŞTİR"

İlk kez bu türde bir kuş gördüğünü belirten Karayiğit, "Dün akşam saatlerinde evimizin alt tarafında, deniz kenarında yaralı bir kuş olduğunu gördük ve aldık. Daha sonra kuşumuzun türünü merak etmeye başladık. Burada bir öğretmen arkadaşımızla yaptığımız araştırma sonucu kuşun kara karınlı kum kuşu olduğunu ve koruma altında bulunduğunu öğrendik. Hemen Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdik. Kuş kenarda hareketsiz bir şekilde yaralıydı. Eve getirdiğimde iki kızım da kuşu çok sevdi. Onların da hoşuna gitti. Ama sonuçta doğaya ait olduğu için yetkililere teslim ettik. Biz de yetkililer gelene kadar evimizin misafiri olan kara karınlı kum kuşunu koruyarak onun bakımını üstlendik. Nadir görülen bir tür olduğu için biz onu sevdik, umarım o da bizi sevmiştir" dedi.

Karayiğit, daha sonra evine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine kuşu teslim etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bolu'da nadir görülen kızıl geyikler görüntülendi: Doğa koruma ekipleri kaydetti
ETİKETLER
#ordu
#güneydoğu anadolu
#Doğa Koruma
#Kara Karınlı Kum Kuşu
#Tür Koruma
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.