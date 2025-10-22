Sahip çıktığı kedileri bebek gibi leğende yıkayan imam gündem oldu!

Erzurum'da cami bahçesinde sahip çıktığı kedileri leğende bebek gibi yıkayan Hınıs ilçesindeki Astsubay Ömer Halisdemir Cami imamı Yunus Çaykara, kedilere gösterdiği şefkatle takdir topluyor.

Cami çevresinde bulunan yaklaşık 10 kediye sahip çıkan imam Çaykara, cami cemaatiyle beraber minik patilerin günlük tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Mamayla düzenli beslediği kedileri leğende bebek gibi yıkayıp cami içerisine de alan Çaykara, hayvan sevgisini cami cemaatine aşılıyor.

'HASTA OLDUKLARINDA TEDAVİLERİNİ DE YAPTIRIYORUZ'

Merhametin sadece insanlara değil, hayvanlara karşı da gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Yunus Çaykara, şöyle konuştu:

"Hem bir farkındalık oluşsun hem insanlarımız bilinçlensin diye camimizde 10 civarında kedinin bakımını üstlendik. Onların günlük mama ve su ihtiyaçları ile tedavilerini yerine getiriyoruz. Herhangi bir hastalık olduğu zaman ne lazımsa onun tedavisini veteriner hekim desteğiyle yerine getiriyoruz. Kedilerin bakımını cami cemaatimizle yapıyoruz."

Çaykara, ilçede kışın zorlu geçtiğine işaret ederek, "Coğrafyamız soğuk bir coğrafya. Kışın eksi 30'ları dahi görebiliyoruz. Bu nedenle kışın hayvanlar üşümesin, sıkıntı yaşamasın diye camimizin altında bir yer var. Isıtmalarını da açarak hayvanların burada barınmalarını sağlıyoruz." dedi.



