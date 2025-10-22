Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Ümit Buget

Sahip çıktığı kedileri bebek gibi leğende yıkayan imam gündem oldu!

Erzurum'da cami çevresinde bulunan yaklaşık 10 kediye sahip çıkan Astsubay Ömer Halisdemir Cami imamı Yunus Çaykara, cami cemaatiyle birlikte minik patilerin günlük tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Sahip çıktığı kedileri bebek gibi leğende yıkayan imam gündem oldu!
AA
AA
|
GİRİŞ:
22.10.2025
11:06
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
11:09

'da cami bahçesinde sahip çıktığı kedileri leğende bebek gibi yıkayan ilçesindeki Astsubay Ömer Halisdemir Cami imamı Yunus Çaykara, kedilere gösterdiği şefkatle takdir topluyor.

Sahip çıktığı kedileri bebek gibi leğende yıkayan imam gündem oldu!

Cami çevresinde bulunan yaklaşık 10 kediye sahip çıkan Çaykara, cami cemaatiyle beraber minik patilerin günlük tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Mamayla düzenli beslediği kedileri leğende bebek gibi yıkayıp cami içerisine de alan Çaykara, hayvan sevgisini cami cemaatine aşılıyor.

Sahip çıktığı kedileri bebek gibi leğende yıkayan imam gündem oldu!

'HASTA OLDUKLARINDA TEDAVİLERİNİ DE YAPTIRIYORUZ'

Merhametin sadece insanlara değil, hayvanlara karşı da gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Yunus Çaykara, şöyle konuştu:

"Hem bir farkındalık oluşsun hem insanlarımız bilinçlensin diye camimizde 10 civarında kedinin bakımını üstlendik. Onların günlük mama ve su ihtiyaçları ile tedavilerini yerine getiriyoruz. Herhangi bir hastalık olduğu zaman ne lazımsa onun tedavisini veteriner hekim desteğiyle yerine getiriyoruz. Kedilerin bakımını cami cemaatimizle yapıyoruz."

Sahip çıktığı kedileri bebek gibi leğende yıkayan imam gündem oldu!

Çaykara, ilçede kışın zorlu geçtiğine işaret ederek, "Coğrafyamız soğuk bir coğrafya. Kışın eksi 30'ları dahi görebiliyoruz. Bu nedenle kışın hayvanlar üşümesin, sıkıntı yaşamasın diye camimizin altında bir yer var. Isıtmalarını da açarak hayvanların burada barınmalarını sağlıyoruz." dedi.


