Kediye çarpmamak için canından oluyordu! Feci kaza kamerada

Eskişehir'de dün akşam saatlerinde motosiklet kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; M.Y. (19) isimli erkek şahsın idaresindeki motosiklet, süratle gidiyordu. Kasksız bir şekilde ilerleyen M.Y.'nin önüne aniden kedi fırladı. Kediye çarpmamak için manevra yapan M.Y., motosikleti devirerek yere doğru savruldu ve birkaç metre sonra başını beton saksıya vurdu. Genç motosiklet sürücüsü kazanın ardından yerde hareketsiz kalırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği M.Y., bilinci kapalı halde hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan yaralı gencin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Motosikletin çarptığı talihsiz kedi ise olay yerinde can verdi. Kedinin, sokak üzerinde işletmecilik yapan bir vatandaşa ait olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.