Çocuk parkında şüpheli ölüm! Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı

Antalya'da bir çocuk parkında hareketsiz duran gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenin 27 yaşındaki Mehmet Gökhan Biçer'e ait olduğu belirlendi. Adli tıp morguna kaldırılan gencin cansız bedenini tespit eden anne sinir krizi geçirdi, feryatları yürek yaktı.

IHA
20.10.2025
20.10.2025
'nın ilçesinde bulunan bir çocuk parkına ihbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede cansız bedenin 27 yaşındaki Mehmet Gökhan Biçer'e ait olduğu tespit edildi. Adli tıp morguna kaldırılan gencin cansız bedenini tespit etmesi için gelen annesi sinir krizi geçirdi. Annenin çığlıkları yürekleri yaktı.

ÖLÜM NEDENİ BİLİNMİYOR

Sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi 376 sokak üzerinde bulunan çocuk parkında meydana gelen acı olayda, yoldan geçen vatandaşlar bir kişinin park içerisinde bankta bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde isminin Mehmet Gökçer Biçer (27) olduğu öğrenilen gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ve savcılık incelemesinin ardından Biçer'in cansız bedeni kesin nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

"BUGÜNÜ GÖRMESEYDİM"

Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürerken 27 yaşındaki Mehmet Gökçer Biçer'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Genç yaşta hayatını kaybeden oğlunun cenazesini teşhis etmek için adli tıpa gelen acılı annenin "Benim ciğerimdi o, benim güzel oğlum. Ben senin için ölürüm, bugünü görmeseydim" feryatları yürek dağladı. Cenazeyi teşhis ettikten sonra dışarıya çıkan ve bir anda yere yığılan acılı anneyi yakınları teselli etti.

