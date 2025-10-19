Menü Kapat
17°
Manisa'da yağmur kazayı da beraberinde getirdi: Ölü ve yaralılar var!

Manisa'nın Kula ilçesinde, D300 karayolunda yağmurlu havada meydana gelen trafik kazasında bir otomobil kamyonete arkadan çarptı. Kontrolden çıkan otomobilde bulunan 1 yaşındaki Asel Başız kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybederken, aralarında bir bebeğin de bulunduğu toplam 5 kişi yaralandı...

Manisa'nın ilçesi D300 karayolunda yağmurlu havada meydana gelen kazada bir otomobil, bir kamyonete arkadan çarptı. Kazada yaralanan 1 yaşındaki bebek kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybederken, 1'i bebek 5 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 Karayolu Gökçeören Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sezer Başız (32) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyir halinde olan İsmail Ulusu (44) yönetimindeki kamyonete arkadan çarptı.

Manisa'da yağmur kazayı da beraberinde getirdi: Ölü ve yaralılar var!

HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobilde bulunan Sezer Başız (32) ile Kardelen Başız (21), Aysel Başız (3), Hülya Başız (1), Asel Başız (1) ve Zümranur Turan (11) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Asel Başız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Manisa'da yağmur kazayı da beraberinde getirdi: Ölü ve yaralılar var!



Kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER
#ölüm
#yaralanma
#otomobil kazası
#kula
#D300 Karayolu
#Yaşam
