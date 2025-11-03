Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
 Dilek Ulusan

Leyla ile Mecnun'un çekildiği ev satışa çıkarıldı! İstenen fiyat dudak uçuklattı

Türk dizi tarihinde unutulmazlar arasına giren Leyla ile Mecnun'un çekildiği ev satışa çıkarıldı. Ali Atay2ın oynadığı Mecnun karakterinin ailesine ait ikonik konak satışa çıkarıldı. Kireçburnu'ndaki 2 katlı yapının fiyatı ise dudak uçuklattı.

Leyla ile Mecnun'un çekildiği ev satışa çıkarıldı! İstenen fiyat dudak uçuklattı
03.11.2025
09:18
03.11.2025
09:18

İlk bölümü 2011 yılında yayınlanan ve 7 sezon izleyicisini ekrana kilitlemeyi başaran Leyla İle Mecnun dizisinin başrolünde ise , ve yer alıyor. Sarıyer'de çekimleri yapılan dizi için kullanılan müstakil ev ise yıllar sonra satışa çıkarıldı.

LEYLA İLE MECNUN'NUN İKONİK EVİ ŞATIŞA ÇIKARILDI

Ekranların fenomen dizilerinden "Leyla ile Mecnun"un unutulmaz sahnelerine ev sahipliği yapan müstakil ev satışa çıkarıldı. Başrolünde Ali Atay ve Serkan Keskin'in yer aldığı Leyla ile Mecnun dizisinin sembol evi rekor fiyata alıcısını bekliyor.

Leyla ile Mecnun'un çekildiği ev satışa çıkarıldı! İstenen fiyat dudak uçuklattı

LEYLA İLE MECNUN EVİ REKOR FİYATA SATILIYOR

Boğaz manzarası ve geniş bir bahçeye de sahip olan müstakil bina için istenen rakam ise dudak uçuklattı. ilanına göre, İstanbul'un en eski semtlerinden biri olan Kireçburnu'nda yer alan ikonik yapı için 125 milyon TL isteniyor.

Leyla ile Mecnun'un çekildiği ev satışa çıkarıldı! İstenen fiyat dudak uçuklattı

KISA SÜREDE SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Evin satışa çıktığı haberi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, dizinin fanları, "Mazi satılıyor", "Ev bu jadar pahalıydı neden İskender Baba taksicilik yapıyordu?" gibi yorumlar yapıldı.

Leyla ile Mecnun'un çekildiği ev satışa çıkarıldı! İstenen fiyat dudak uçuklattı
