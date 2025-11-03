Leyla ile Mecnun'un çekildiği ev satışa çıkarıldı! İstenen fiyat dudak uçuklattı

Kategoriler
İlk bölümü 2011 yılında yayınlanan ve 7 sezon izleyicisini ekrana kilitlemeyi başaran Leyla İle Mecnun dizisinin başrolünde ise Ali Atay, Ahmet Mümtaz Taylan ve Serkan Keskin yer alıyor. Sarıyer'de çekimleri yapılan dizi için kullanılan müstakil ev ise yıllar sonra satışa çıkarıldı.
Ekranların fenomen dizilerinden "Leyla ile Mecnun"un unutulmaz sahnelerine ev sahipliği yapan müstakil ev satışa çıkarıldı. Başrolünde Ali Atay ve Serkan Keskin'in yer aldığı Leyla ile Mecnun dizisinin sembol evi rekor fiyata alıcısını bekliyor.
Boğaz manzarası ve geniş bir bahçeye de sahip olan müstakil bina için istenen rakam ise dudak uçuklattı. Gayrimenkul ilanına göre, İstanbul'un en eski semtlerinden biri olan Kireçburnu'nda yer alan ikonik yapı için 125 milyon TL isteniyor.
Evin satışa çıktığı haberi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, dizinin fanları, "Mazi satılıyor", "Ev bu jadar pahalıydı neden İskender Baba taksicilik yapıyordu?" gibi yorumlar yapıldı.