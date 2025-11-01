Wanda Nara, Mauro Icardi'yi bu sefer kızlarından vurdu: Artık seni görmek istemiyorlar

Zorlu bir boşanma süreci geçiren Wanda Nara ile Mauro Icardi, bu kez de çocuklarının velayeti için karşı karşıya geldi. Birbirlerine dava açan ve haklarında çeşitli iddialarda bulunan çiftten Wanda Nara, öfkesini sosyal medyadan paylaştı. Mauro Icardi'nin sorumsuz bir baba olduğunu anlatan Wanda Nara, "Kızların artık seni görmek istemiyor" dedi.

WANDA NARA, MAURO ICARDI'YE ÖFKE KUSTU

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Wanda Nara; "Ne yazık ki bugün okulun istediği gibi kızlarınla toplantıya Zoom üzerinden katılacak zamanın olmadı. Ayrıca Isi'nin doğum günü için de hiçbir şey göndermedin. Ne okulun, ne de OSDE'nin ödemesini yaptın. Kızların psikologları, bir aydır seninle konuşmak için zaman bekliyor. Kızlarına zaman ayıramayan birine bunu kim iletecek? 'Baba' olarak senin yokluğunda onlardan hiçbir şey eksik etmiyorum. Bunu sadece, kızlarımı almaya para harcamak istediğinde hatırlaman için söylüyorum." diyerek sitem etti.

Mauro Icardi'nin kızının doğum gününde hiçbir şey yapmadığını iddia eden Wanda Nara, "Isabella'ya telefonu üzerinden, İtalya'da biriyle olduğunu söyleyerek gününü mahvetmek istedin; ne yazık ki bu kişi seni ne daha iyi bir insan ne de daha iyi bir baba yapmıyor. Kızlar seni görmek ya da konuşmak istemese de ben onları zorla görüştürüyorum. Ve o 27 Ekim'de, Isi'nin doğum gününde onun mutlu olması için elimden geleni yaptım, sen ise sadece bir telefonla onun gününü mahvettin. Kızına çiçek ya da hediye göndermeyi mi beceremedin? Üstelik Francesca, doğum günü için yaptıklarını asla affetmedi. Isi'nin öğretmeni seninle konuşmak istedi, ama sen zamanın olmadığını söyledin. Kızlar artık seni görmek istemiyor; Francesca'ya doğum gününde yaptıkların, hediye göndermemen ve şimdi Isi'de yaşananlar yüzünden. Umarım artık kimsenin seni görmek istememesinin nedenini sorgulamazsın." dedi.

MAURO ICARDI'NİN SON SÖZLERİ WANDA NARA'YI KÜPLERE BİNDİRDİ

Mauro Icardi, Wanda Nara’nın iş için Meksika ve ABD’ye yaptığı seyahatleri gerekçe göstererek 'çocuklarını terk ettiği' iddiasıyla dava açtı.

Wanda Nara, kendisine herhangi bir tebligat ulaşmadığını da belirterek; "Şu an savcılıktayım, telefonumu teslim ettim. Sekiz tanık ifade verdi, şimdi sözlü yargılama süreci bekleniyor" dedi.