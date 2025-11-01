Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Wanda Nara, Mauro Icardi'yi bu sefer kızlarından vurdu: Artık seni görmek istemiyorlar

Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara sosyal medya üzerinden birbirine girdi. Mauro Icardi'yi sorumsuz bir baba olmakla suçlayan Wanda Nara, "Ne okulun, ne de OSDE'nin ödemesini yaptın. Kızların psikologları, bir aydır seninle konuşmak için zaman bekliyor" dedi.

Wanda Nara, Mauro Icardi'yi bu sefer kızlarından vurdu: Artık seni görmek istemiyorlar
01.11.2025
01.11.2025
16:46

Zorlu bir süreci geçiren ile , bu kez de çocuklarının velayeti için karşı karşıya geldi. Birbirlerine açan ve haklarında çeşitli iddialarda bulunan çiftten Wanda Nara, öfkesini sosyal medyadan paylaştı. Mauro Icardi'nin sorumsuz bir baba olduğunu anlatan Wanda Nara, "Kızların artık seni görmek istemiyor" dedi.

WANDA NARA, MAURO ICARDI'YE ÖFKE KUSTU

hesabından paylaşım yapan Wanda Nara; "Ne yazık ki bugün okulun istediği gibi kızlarınla toplantıya Zoom üzerinden katılacak zamanın olmadı. Ayrıca Isi'nin doğum günü için de hiçbir şey göndermedin. Ne okulun, ne de OSDE'nin ödemesini yaptın. Kızların psikologları, bir aydır seninle konuşmak için zaman bekliyor. Kızlarına zaman ayıramayan birine bunu kim iletecek? 'Baba' olarak senin yokluğunda onlardan hiçbir şey eksik etmiyorum. Bunu sadece, kızlarımı almaya para harcamak istediğinde hatırlaman için söylüyorum." diyerek sitem etti.

Wanda Nara, Mauro Icardi'yi bu sefer kızlarından vurdu: Artık seni görmek istemiyorlar

Mauro Icardi'nin kızının doğum gününde hiçbir şey yapmadığını iddia eden Wanda Nara, "Isabella'ya telefonu üzerinden, İtalya'da biriyle olduğunu söyleyerek gününü mahvetmek istedin; ne yazık ki bu kişi seni ne daha iyi bir insan ne de daha iyi bir baba yapmıyor. Kızlar seni görmek ya da konuşmak istemese de ben onları zorla görüştürüyorum. Ve o 27 Ekim'de, Isi'nin doğum gününde onun mutlu olması için elimden geleni yaptım, sen ise sadece bir telefonla onun gününü mahvettin. Kızına çiçek ya da hediye göndermeyi mi beceremedin? Üstelik Francesca, doğum günü için yaptıklarını asla affetmedi. Isi'nin öğretmeni seninle konuşmak istedi, ama sen zamanın olmadığını söyledin. Kızlar artık seni görmek istemiyor; Francesca'ya doğum gününde yaptıkların, hediye göndermemen ve şimdi Isi'de yaşananlar yüzünden. Umarım artık kimsenin seni görmek istememesinin nedenini sorgulamazsın." dedi.

Wanda Nara, Mauro Icardi'yi bu sefer kızlarından vurdu: Artık seni görmek istemiyorlar

MAURO ICARDI'NİN SON SÖZLERİ WANDA NARA'YI KÜPLERE BİNDİRDİ

Mauro Icardi, Wanda Nara’nın iş için Meksika ve ABD’ye yaptığı seyahatleri gerekçe göstererek 'çocuklarını terk ettiği' iddiasıyla dava açtı.

Wanda Nara, Mauro Icardi'yi bu sefer kızlarından vurdu: Artık seni görmek istemiyorlar

Wanda Nara, kendisine herhangi bir tebligat ulaşmadığını da belirterek; "Şu an savcılıktayım, telefonumu teslim ettim. Sekiz tanık ifade verdi, şimdi sözlü yargılama süreci bekleniyor" dedi.

ETİKETLER
#sosyal medya
#boşanma
#wanda nara
#aile
#dava
#velayet
#Mauro Icardi
#Magazin
