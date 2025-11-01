Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Magazin
 Dilek Ulusan

Şampiyonlar Ligi’nden dönerciliğe! Beşiktaş'ta forma giyen Orkan Çınar'ın yeni mesleği şaşırttı

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Orkan çınar, yıllar sonra yeni mesleğiyle çok konuşuldu. 29 yaşında sahalara veda eden Orkan Çınar, Bursa'da ailesiyle beraber dönerci açtı.

Şampiyonlar Ligi’nden dönerciliğe! Beşiktaş'ta forma giyen Orkan Çınar'ın yeni mesleği şaşırttı
'a 2017 yılında transfer olan Orkan Çınar, son olarak geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Adanaspor'da top koşturdu. 29 yaşındaki Çınar, kariyerine ara verirken, yeni mesleği ise şaşırttı.

ORKAN ÇINAR, HALI SAHALARINDAN DÖNERCİ DÜKKANINA

Orkan Çınar'ın, ağabeyiyle birlikte Bursa'nın ilçesinde dükkanı açtığı ortaya çıktı. Eski futbolcunun dönerci dükkanında çekilen fotoğrafı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Şampiyonlar Ligi’nden dönerciliğe! Beşiktaş'ta forma giyen Orkan Çınar'ın yeni mesleği şaşırttı

Herhangi bir takımla profesyonel sözleşme imzalamayan 29 yaşındaki Orkan Çınar, ağabeyiyle birlikte Bursa'nın İnegöl ilçesinde dönerci açtı. Beşiktaşlı taraftarlar, Çınar'ın yeni mesleği karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Şampiyonlar Ligi’nden dönerciliğe! Beşiktaş'ta forma giyen Orkan Çınar'ın yeni mesleği şaşırttı
