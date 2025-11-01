Şampiyonlar Ligi’nden dönerciliğe! Beşiktaş'ta forma giyen Orkan Çınar'ın yeni mesleği şaşırttı

Beşiktaş'a 2017 yılında transfer olan Orkan Çınar, son olarak geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Adanaspor'da top koşturdu. 29 yaşındaki Çınar, futbol kariyerine ara verirken, yeni mesleği ise şaşırttı.

ORKAN ÇINAR, HALI SAHALARINDAN DÖNERCİ DÜKKANINA

Orkan Çınar'ın, ağabeyiyle birlikte Bursa'nın İnegöl ilçesinde dönerci dükkanı açtığı ortaya çıktı. Eski futbolcunun dönerci dükkanında çekilen fotoğrafı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Herhangi bir takımla profesyonel sözleşme imzalamayan 29 yaşındaki Orkan Çınar, ağabeyiyle birlikte Bursa'nın İnegöl ilçesinde dönerci açtı. Beşiktaşlı taraftarlar, Çınar'ın yeni mesleği karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.