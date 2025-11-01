Engin Çağlar'ın hayatını kaybettiği kazaya dair görüntüler ortaya çıktı

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik gibi dönemin usta oyuncularla rol alan Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Engin Çağlar 85 yaşında hayatını kaybetti. Şişli'de karşıdan karşıya geçmeye çalışırken motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybeden usta ismin o anları kameraya yansıdı.

ENGİN ÇAĞLAR'IN HAYATINI KAYBETMESİNE NEDEN OLAN KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yeşilçam'ın bir dönemine damga vuran unutulmaz jönlerinden, 85 yaşındaki usta oyuncu Engin Çağlar, İstanbul Şişli’de geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybetti. Usta oyuncuya, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hızla gelen bir motosiklet çarptı. Yeşilçam oyuncusu Engin Çağlar'ın hayatını kaybettiği ola anına ait görüntüler ortaya çıktı.

ENGİN ÇAĞLAR'IN ANİ ÖLÜMÜ SEVENLERİNİ HÜZNE BOĞDU

Usta sanatçının vefatıyla birlikte, hem meslektaşları hem de hayranları büyük hüzne boğuldu. Hülya Koçyiğit yaptığı paylaşımda, "Bugün çok kıymetli bir dostumu, Türk sinemasının zarif beyefendilerinden Engin Çağlar’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum" dedi.

ENGİN ÇAĞLAR'IN CENAZE TÖRENİNİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Usta oyuncu yarın Şişli Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Engin Çağlar kimdir? Asıl adı Ali Çağlan Övet olan Engin Çağlar, 1968 yılında Ses Dergisi’nin "Sinema Artisti" yarışmasında ikinci olarak sinema kariyerine adım attı.