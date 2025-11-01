Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
 Dilek Ulusan

Kim Kardashian "Ay'a iniş yapılmadı" dedi, NASA'dan cevap gecikmedi

Dünyaca ünlü şov yıldızı Kim Kardashian'ın, 1969 yılında Ay’a inişin “gerçek olmadığı” sözleri tepki topladı. Kardashian'ın iddialarına NASA’dan "Evet, Ay’a gittik… Hem de altı kez" sözleriyle cevap geldi.

Kim Kardashian
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.11.2025
saat ikonu 12:27
|
GÜNCELLEME:
01.11.2025
saat ikonu 12:27

ABD'li ünlü realite şov yıldızı Kim Kardashian, “The Kardashians” programının son bölümünde, Apollo 11 görevinin sahte olduğunu iddia etti ve “Buzz Aldrin korkmadı çünkü iniş hiç yaşanmadı” ifadelerini kullandı. Kim Kardashian'a cevap 'dan geldi.

KIM KARDASHIAN'IN SÖZLERİNE NASA'DAN CEVAP

NASA’nın geçici yöneticisi Sean Duffy sosyal medya hesabından Kardashian’ı etiketleyerek “Evet, Ay’a gittik… Hem de altı kez.” cevabını verdi.

Kim Kardashian "Ay'a iniş yapılmadı" dedi, NASA'dan cevap gecikmedi

Duffy ayrıca NASA’nın güncel Ay keşif programı Artemis’e dikkat çekerek, “Son uzay yarışını biz kazandık, bu yenisini de kazanacağız” dedi ve Kardashian’ı Kennedy Uzay Merkezi’ndeki fırlatma törenine davet etti.

Kim Kardashian "Ay'a iniş yapılmadı" dedi, NASA'dan cevap gecikmedi

Neil Armstrong ve Buzz Aldrin’in 1969’daki Apollo 11 misyonuyla Ay yüzeyine ayak basmasından bu yana, Ay’a inişle ilgili komplo teorileri zaman zaman yeniden gündeme geliyor. Ancak NASA, bu iddiaların onlarca yıldır defalarca çürütüldüğünü vurguluyor.

Kim Kardashian "Ay'a iniş yapılmadı" dedi, NASA'dan cevap gecikmedi
Sıkça Sorulan Sorular

Kim Kardashian kimdir, kaç yaşında?
21 Ekim 1980 ABD doğumlu Kim Kardashian, günümüze değin çeşitli parfümler çıkarmıştır, oldukça ünlü dergilere poz verip dergi kapaklarında yer almıştır, konuk oyuncu veya jüri üyesi olarak çok sayıda televizyon yapımında rol almıştı.
ETİKETLER
#nasa
#Uzay Keşfi
#Kim Kardashian
#Apollo 11
#Ay Inisi
#Komplo Teorileri
#Magazin
