Ramazan
 Dilek Ulusan

Demet Akalın, Fatih Ürek'in son sağlık durumuyla ilgiliyle konuştu

Geçtiğimiz haftalarda kalp krizi geçirerek yoğun bakıma kaldırılan Fatih Ürek'in son sağlık durumuyla ilgili konuşan Demet Akalın, "Yaşadığı çok kolay değil ama kurtulan insanlar da var" dedi. "İyi ki barışmışım" diyen Demet Akalın, küs olduğu ünlü isimlere de zeytin dalı uzattı.

01.11.2025
01.11.2025
saat ikonu 10:44

geçirdikten sonra yoğun bakımda tutulan ile ilgili hastaneden yapılan son açıklamada, Değerli sanatçımız Fatih Ürek’in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup, durumu kritik seyretmektedir. Hastamız, hekimlerimizin yakın takibinde tedavi edilmektedir." denildi. yakın arkadaşı Fatih Ürek hakkında konuştu ve "iyi ki" dedi.

DEMET AKALIN: İYİ Kİ BARIŞMIŞIM

Ünlü şarkıcı hastane çıkışında, "İlk gün kadar kötüydüm ki size anlatamam. İlk düşündüğüm şey iyi ki barışmışız oldu. Kimseyle küs gitmek istemiyorum" açıklaması bir anda magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Demet Akalın, Fatih Ürek'in son sağlık durumuyla ilgiliyle konuştu

DEMET AKALIN FATİH ÜREK'İN SON SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ KONUŞTU

Fatih Ürek hakkında konuşan Demet Akalın “İlk düşündüğüm şey iyi ki barışmışız oldu. Fatih Allah’a emanet. Geçtiğimiz günlerde yanındaydım, 2 saat oradaydım. Yaşadığı çok kolay değil ama kurtulan insanlar da var. Fatih, sanat dünyasının neşesiydi” dedi.

Demet Akalın, Fatih Ürek'in son sağlık durumuyla ilgiliyle konuştu

Yoğun bakımdaki tedavisi süren 59 yaşındaki Fatih Ürek hakkında sosyal medyada hızla yayılan "öldü" iddiaları büyük paniğe neden oldu. Fatih Ürek'in yakın dostlarının hastaneye akın etmesinin ardından Alişan, "Bilmiyorum yani, şu an içeriden bir bilgi almadan... Mert ile konuşuyoruz da inşallah... Benim için değerli biri... İnşallah güzel haber alırız" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın, Fatih Ürek'in son sağlık durumuyla ilgiliyle konuştu
ETİKETLER
#sağlık durumu
#yoğun bakım
#kalp krizi
#demet akalın
#fatih ürek
#Magazin
