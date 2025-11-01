Menü Kapat
19°
 Dilek Ulusan

Güllü'nün ölümüyle ilgili bir tanık daha çıktı! "Annemi ve çocuğumu öldüreceğim, evde 2 milyonluk altın var"

Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden arabesk müziği sanatçısı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yakın arkadaşı Bircan Dülger'in iddiaları gündeme bomba gibi düşerken, yeni bir tanık daha ortaya çıktı. Bir başka tanık Çağrı Kutlu da Güllü'nün ölümünde Tuğyan Ülkem Gülter'i suçladı. Çağrı Kutlu, Tuğyan Ülkem Gülter'in "Annemi ve çocuğumu öldüreceğim, evde 2 milyonluk altın var" dediğini iddia etti.

01.11.2025
01.11.2025
Evinin penceresinden düşerek ölen Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yakın arkadaşı Bircan Dülger yaptığı açıklamada; "Tuğyan'dan korktuğum için bugüne kadar hiçbir şey söyleyemedim" diyerek itirafta bulunmuştu. Yeni ortaya çıkan tanık da Güllü'nün kızı Tuğyan'ı suçladı. Yeni tanık Çağrı Kutlu, Tuğyan Ülkem Gülter'in "Annemi öldüreceğim, evde 2 milyonluk altın var" dediğini aktardı.

"ANNEMİ ÖLDÜRECEĞİM, EVDE İKİ MİLYONLUK ALTIN VAR"

Yeni tanık Çağrı Kutlu "Tuğyan'ı Bircan vasıtasıyla tanıdım. Bircan evime temizliğe gelirdi, daha sonra aramızda abi kardeş ilişkisi oluştu. Tuğyan'la da yaklaşık 1 yıl önce tanıştım, bana problemlerini anlatırdı, çocuğu olduğunu, çocuğunun babasının ticaretinden cezaevinde bulunduğunu söylemişti. Bana asla uyuşturucu madde kullanmadığını söyledi ancak sonrasında kullandığını hem duydum hem de şahit oldum" diyerek Güllü'nün kızının yasaklı madde kullandığını anlattı.

Güllü'nün ölümüyle ilgili bir tanık daha çıktı! "Annemi ve çocuğumu öldüreceğim, evde 2 milyonluk altın var"

Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi Güllü'yü öldürmek için planlar yaptığını belirten Çağrı Kutlu "Yaklaşık 7 ay önce sahilde Tuğyan'la otururken Güllü yanımıza geldi. Gül ablayla o şekilde tanıştık, bana çocuklarının kendisini hiç dinlemediğini söyledi. Nisan ayında Tuğyan beni arayıp annesini şikayet etti, "Abi ben katil olacağım, kendisi her b.ku yiyor, hayatıma müdahale ediyor, ben bunu öldüreceğim" dedi. Tuğyan'ın Kervan isminde evli çocuklu bir sevgilisi vardı, Gül abla Kervan'la görüşmesini istemiyordu. Ben telefonda Tuğyan'ı sakinleştirdim. Sonrasında beni Bircan aradı, "Ben Armutlu'dayım Tuğyan'a yetişemem sen sakinleştir" dedi. 6-7 saat sonra Tuğyan yanıma geldi, "Çocuğumu, annemi öldüreceğim, evde 2 milyonluk altın var, onu satsam beni idare etmez" şeklinde söylemlerde bulundu.

Güllü'nün ölümüyle ilgili bir tanık daha çıktı! "Annemi ve çocuğumu öldüreceğim, evde 2 milyonluk altın var"

"ANNESİNİ ÖLDÜRMEK İÇİN SİLAH İSTEDİ"

haberini aldığında Adana'da olduğunu belirten Çağrı Kutlu, "Tuğyan çok fazla oynardı. Hatta Gül Hanım'ı da kumara alıştırmıştı. Gül Hanım internet bankacılığından anlamadığı için o hususlarda Tuğyan ve Deniz ilgilenirdi. Tuğyan annesine yatıracağı miktarları farklı söyleyip kalan miktarları kendine alırdı. Annesiyle arasında kumar mevzusundan ve Kervan isimli şahıs yüzünden hep tartışmalar çıkardı. Bana defalarca annesini öldüreceğini söylemişti. Hatta kızının bakıcısının oğlu olan Osman'dan benim yanımda silah bulmasını istemişti. Silahı ne için kullanacağını söylemedi, annesi için istediğini düşünüyorum.

Güllü'nün ölümüyle ilgili bir tanık daha çıktı! "Annemi ve çocuğumu öldüreceğim, evde 2 milyonluk altın var"

Güllü'nün öldüğü tarihte Adana'daydım. Daha sonra Kıbrıs'a geçtim. Kıbrıs'tayken Bircan'ın oğlu Emre beni arayarak "Dayı bir şeyler oluyor, annem çok telaşlı, Tuğyan ve Sultan annemi ediyor" dedi. Bircan da, benim Güllü'nün çıktığı mekanın sahibi Ferdi Bey'le o tarihlerde iletişim halinde olduğumu zannediyormuş. Bunları duyunca internetten Ferdi Bey'in menajerine ulaştım, bildiklerimi Ferdi Bey'e anlattım. Ferdi Bey konuşmam için bana asla para teklifinde bulunmadı, aksine ben iletişime geçtim" dedi.

"TUĞYAN'IN KAÇACAĞINDAN EMİNİM"

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in kaçacağından şüphelenen tanık, "Ben Tuğyan'ın kaçacağından eminim, olayın aydınlatılmasını istiyorum. Tuğyan'ın arkadaşı Sultan çok saf bir kızdır, Tuğyan'ın o kızın üzerine suç atabileceğini düşünüyorum.

Güllü'nün ölümüyle ilgili bir tanık daha çıktı! "Annemi ve çocuğumu öldüreceğim, evde 2 milyonluk altın var"

Bir gün Tuğyan beni whatsapptan arayarak "Beni sakın arama, burada Burçe Gülhan Gözeler isimli avukat beni Irak'tan biriyle tanıştırdı. Adam zengin, evli ancak ben parasını yiyeceğim, çok kıskanç sakın beni arama" dedi. Kast ettiği kişi Kervan isimli şahısmış. Kervan Yalova'da kuyumcu olarak görünür ancak aslında kaçakçı. Kervan'la ben de tanıştım, bana Tuğyan için "Beni bundan kurtarın, bu kadarını istemiyorum" demişti. Ancak Tuğyan bize hep annesinin Kervan'ı istemediği için birlikte olamadıklarını söylemişti" dedi.

Güllü'nün ölümüyle ilgili bir tanık daha çıktı! "Annemi ve çocuğumu öldüreceğim, evde 2 milyonluk altın var"

Kaza olduğuna inanmadığını belirten Kutlu, "Tuğyan'ın hep annesini öldürme düşüncesi vardı. 2 gün önce Tuğyan beni arayarak "Ben sana annemi öldüreceğimi söyledim ama hiç böyle bir şey yaptım mı, annemi öldürsem burada mı dururdum, kaçardım, böyle bir imkanım vardı" dedi. Beni konuşmamam için aradı. Ben bu olayın kaza olduğuna inanmıyorum. Bunların Samsun'da Sultan isimli bir arkadaşları daha var, tüm telefon konuşmalarını o şahıs üzerinden yapıyorlar. Burçe Hanım'la da sürekli görüşüyorlar, hatta Tuğyan'lara hat ayarlamış, hatla erkek arkadaşı konum takibi yapıyormuş" dedi.

