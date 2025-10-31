Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacağı kesinleşti! Yapımcı Faruk Turgut tüm detayları anlattı

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümlerinde Firaz ve Işıl karakterlerinin yanı sıra ilk sezondan beri dizide olan Sıla Türkoğlu ve Emrah Altıntoprak da diziden ayrılma kararı aldı. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, Sıla Türkoğlu'nun 113. bölümde diziden ayrılacağını yazdı.

SILA TÜRKOĞLU'NUN KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN NE ZAMAN AYRILACAĞI BELLİ OLDU

Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, Sıla Türkoğlu'na teşekkür ederek, "Kızılcık Şerbeti Dizimizin değeri oyuncusu Sıla Türkoğlu 113. bölümde diziye veda edecektir. Sezon başında ayrılmak istemiş ancak ricamı kırmayarak 113. bölüme kadar devam edecektir. Kariyer yolculuğunda daha büyük başarılar kazanacağına inancım tamdır. Çok teşekkürler Sıla. Yolun açık olsun" dedi.

Sıla Türkoğlu da ayrılık haberiyle beraber, "Sevgili Faruk Bey, bana çok güzel bir yol açtığınız için teşekkürü borç bilirim. Sevgimiz hep baki, başka nice güzel işlerde beraber olmak dileğiyle. Gece gündüz demeden emek veren bütün ekibimize de ayrıca teşekkür etmek isterim" dedi.