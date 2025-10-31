Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Muazzez Abacı kalp krizi geçirdi! Son sağlık durumu ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı Muazzez Abacı sevenlerini korkuttu. Muazzez Abacı'nın yakın arkadaşı söz yazarı Seda Akay yaptığı paylaşımda ünlü şarkıcının son sağlık durumunu paylaştı.

31.10.2025
31.10.2025
31.10.2025

Vurgun, Unutamazsın, Biz Ayrılamayız, Her Şeyi Yak ve Silemezsin Gönlümden gibi şarkılarla tanınan 77 yaşındaki Muazzez Abacı geçirdi.

MUAZZEZ ABACI SEVENLERİNİ KORKUTTU

1998'de Devlet Sanatçısı unvanını kazanan 77 yaşındaki Abacı son sağlık durumuyla endişelendirdi. 2 yıl önce teşhisi konuşan Muazzez Abacı'nın salı günü kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı.

Muazzez Abacı kalp krizi geçirdi! Son sağlık durumu ortaya çıktı

Türk sanat müziğinin ünlü yorumcusu Muazzez Abacı, kalp krizi geçirdi. Söz yazarı Seda Akay, yaptığı açıklamada, "Canım Abacığıma, salı günü geçirdiği kalp krizi sonrasında stent takıldı. Tedavisi hastanede sürdürülüyor. Şükür, tedavisine normal odada devam ediliyor." dedi.

Muazzez Abacı kalp krizi geçirdi! Son sağlık durumu ortaya çıktı
Sıkça Sorulan Sorular

MUAZZEZ ABACI KAÇ YAŞINDA?
12 Kasım 1947 Ankara doğumlu Muazzez Abacı, ürkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tavsiyesiyle verilmeye başlanan devlet sanatçısı unvanına 1998'de lâyık görülmüştür.
