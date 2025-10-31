Muazzez Abacı kalp krizi geçirdi! Son sağlık durumu ortaya çıktı

Vurgun, Unutamazsın, Biz Ayrılamayız, Her Şeyi Yak ve Silemezsin Gönlümden gibi şarkılarla tanınan 77 yaşındaki Muazzez Abacı kalp krizi geçirdi.

MUAZZEZ ABACI SEVENLERİNİ KORKUTTU

1998'de Devlet Sanatçısı unvanını kazanan 77 yaşındaki Abacı son sağlık durumuyla endişelendirdi. 2 yıl önce Alzheimer teşhisi konuşan Muazzez Abacı'nın salı günü kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı.

Türk sanat müziğinin ünlü yorumcusu Muazzez Abacı, kalp krizi geçirdi. Söz yazarı Seda Akay, yaptığı açıklamada, "Canım Abacığıma, salı günü geçirdiği kalp krizi sonrasında stent takıldı. Tedavisi hastanede sürdürülüyor. Şükür, tedavisine normal odada devam ediliyor." dedi.