Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Günlerdir hastanede yatan fenomen Sibil Çetinkaya, son aldığı haberle yıkıldı!

Şükrü Özyıldız ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya zor günler geçiriyor. Günlerdir hastanede olan Sibil Çetinkaya gözyaşları içinde hastalığının teşhis edilemediğini belirtti. Fenomen doktorunun son aldığı önlemle ise mahvoldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Günlerdir hastanede yatan fenomen Sibil Çetinkaya, son aldığı haberle yıkıldı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.10.2025
saat ikonu 14:16
|
GÜNCELLEME:
31.10.2025
saat ikonu 14:16

Oyuncu Şükrü Özyıldız ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen fenomen Sibil Çetinkaya, odasından yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu. Haftadır hastanede yatan ve hastalığının teşhisi konulamayan Sibil Çetinkaya'ya son olarak ise ziyaretçi yasağı getirildi.

SİBİL ÇETİNKAYA SON SAĞLIK DURUMUYLA KORKUTTU

Geçtiğimiz günlerde gözyaşları içinde paylaşım yapan Sibil Çetinkaya, hastalığının bir türlü tespit edilmediğini ve çok zor günkler geçirdiğini belirtmişti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan fenomen, "Tam 13 gün oldu bugün ama dün gece yine 39,5'lardaydı ateşim. Allah beterinden korusun ama çok bunaldım. Kafam yerinde değil normal olarak tahammül seviyem düştü günlerdir ağrıdan. Rutinimi, enerjimi, evimi özledim. Buna da şükür Allah bir şeyden koruyor" dedi.

Günlerdir hastanede yatan fenomen Sibil Çetinkaya, son aldığı haberle yıkıldı!

SİBİL ÇETİNKAYA'YA ZİYARETÇİ YASAĞI

Yeni bir paylaşım yapan Sibil Çetinkaya, doktorunun ziyaretçi yasağı getirdiğini belirterek, "Dedemin ortamla uyumu. Son ziyaretçi kendisi. Doktor herkesi yasakladı şuan bağışıklığım olmadığı için. Birkaç hafta böyleymiş." dedi.

Günlerdir hastanede yatan fenomen Sibil Çetinkaya, son aldığı haberle yıkıldı!

Sibil Çetinkaya, günler önce yaptığı ilk açıklamalarda da ateşinin bir türlü düşmediğini belirtmiş ve "Ateşim 39,5'un altına inmiyor, virüsün ne olduğunu bulamıyoruz, artık damar kalmadı, kan alınacak yer yok." dedi. Ayrıca, "Tüm pozitifliğimi kaybettim. Ateş insanı kötü biri yapıyor. Hiçbir şey yiyemiyorum. Bugün kan hastalıkları doktoru gelecekmiş. Korkmaya başladım." sözleriyle de yaşadığı korkuyu paylaştı.

Günlerdir hastanede yatan fenomen Sibil Çetinkaya, son aldığı haberle yıkıldı!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Necla Nazır, Ferdi Tayfur cenazesinden sonra ilk kez görüntülendi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mehmet Ali Erbil kesenin ağzını açtı! Gülseren Ceylan'a 10 milyonluk hediye

Sıkça Sorulan Sorular

SİBİL ÇETİNKAYA KAÇ YAŞINDA?
10 Mayıs 1994 İstanbul doğumlu Sibil Çetinkaya, sosyal fenomeni olarak tanınıyor. Çetinkaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü’nden mezun oldu.
ETİKETLER
#sağlık durumu
#hastane
#virüs
#hastalık
#Sibil Çetinkaya
#Ziyaretçi Yasağı
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.