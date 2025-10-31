Günlerdir hastanede yatan fenomen Sibil Çetinkaya, son aldığı haberle yıkıldı!

Oyuncu Şükrü Özyıldız ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen fenomen Sibil Çetinkaya, hastane odasından yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu. Haftadır hastanede yatan ve hastalığının teşhisi konulamayan Sibil Çetinkaya'ya son olarak ise ziyaretçi yasağı getirildi.

SİBİL ÇETİNKAYA SON SAĞLIK DURUMUYLA KORKUTTU

Geçtiğimiz günlerde gözyaşları içinde paylaşım yapan Sibil Çetinkaya, hastalığının bir türlü tespit edilmediğini ve çok zor günkler geçirdiğini belirtmişti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan fenomen, "Tam 13 gün oldu bugün ama dün gece yine 39,5'lardaydı ateşim. Allah beterinden korusun ama çok bunaldım. Kafam yerinde değil normal olarak tahammül seviyem düştü günlerdir ağrıdan. Rutinimi, enerjimi, evimi özledim. Buna da şükür Allah bir şeyden koruyor" dedi.

SİBİL ÇETİNKAYA'YA ZİYARETÇİ YASAĞI

Yeni bir paylaşım yapan Sibil Çetinkaya, doktorunun ziyaretçi yasağı getirdiğini belirterek, "Dedemin ortamla uyumu. Son ziyaretçi kendisi. Doktor herkesi yasakladı şuan bağışıklığım olmadığı için. Birkaç hafta böyleymiş." dedi.

Sibil Çetinkaya, günler önce yaptığı ilk açıklamalarda da ateşinin bir türlü düşmediğini belirtmiş ve "Ateşim 39,5'un altına inmiyor, virüsün ne olduğunu bulamıyoruz, artık damar kalmadı, kan alınacak yer yok." dedi. Ayrıca, "Tüm pozitifliğimi kaybettim. Ateş insanı kötü biri yapıyor. Hiçbir şey yiyemiyorum. Bugün kan hastalıkları doktoru gelecekmiş. Korkmaya başladım." sözleriyle de yaşadığı korkuyu paylaştı.