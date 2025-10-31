Menü Kapat
18°
 Dilek Ulusan

Necla Nazır, Ferdi Tayfur cenazesinden sonra ilk kez görüntülendi

Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde ortaya çıkan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Necla Nazır, aylar sonra görüntülendi. Necla Nazır'ın son haline sevenlerinden yorum yağdı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.10.2025
saat ikonu 12:00
|
31.10.2025
31.10.2025
saat ikonu 12:00

'un eski hayat arkadaşı , uzun bir aranın ardından ortaya çıktı. Son olarak Ferdi Tayfur'un cenazesinde görüntülenen Necla Nazır, aylar sonra ortaya çıktı.

NECLA NAZIR AYLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

69 yaşındaki Necla Nazır, son olarak Ferdi Tayfur'un cenazesinde ortaya çıktı. Emirganda'ki evinde taziyeleri kabul eden Necla Nazır, “Evimiz çok kalabalık. Hayırlısıyla cenazede tekrardan konuşuruz. Hepimizin başı sağolsun” açıklamasını yaptı

Necla Nazır, Ferdi Tayfur cenazesinden sonra ilk kez görüntülendi

NECLA NAZIR'IN SON HALİNE YORUM YAĞDI

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Necla Nazır'ın son halini görenler ise usta isme beğeni yorum yağdırdı. 69 yaşındaki Necla Nazır'a "Çok güzel bir kadın", "Her hali ayrı bir güzel" yorumları yağdı.

Necla Nazır, Ferdi Tayfur cenazesinden sonra ilk kez görüntülendi

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının ardından akrabalarıyla yaşadığı sorunlarla sık sık gündeme gelen Tuğçe Tayfur, bu kez annesi Necla Nazır'a övgüler yağdırdı. Necla Nazır'ın ödül törenindeki konuşmasını paylaşan Tuğçe Tayfur, "Canım annem seninle gurur duyuyorum" dedi.

Necla Nazır, Ferdi Tayfur cenazesinden sonra ilk kez görüntülendi

Tuğçe Tayfur, ödül alan annesi Necla Nazır'ı paylaşarak, "Canım annem seninle gurur duyuyorum. Küçükken ailenin bütün sorumluluğunu sırtlandın. Her zaman ayaklarının üstünde durdun ve kimseye minnet etmedin. Sen benim gönlümün sultanısın." sözleriyle övgü yağmuruna tuttu.

ETİKETLER
#cenaze
#ödül töreni
#ferdi tayfur
#necla nazır
#Yeşilçam
#Türünün Ünlüsü
#Magazin
