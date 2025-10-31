Sakallarını kesen Özcan Deniz, yeni imajıyla takipçilerinden tam not aldı

Kategoriler
Ailesiyle yaşadığı problemlerle magazin gündeminden düşmeyen Özcan Deniz, yeni proje hazırlığında imajını da değiştirdi. Sakallarını uzatan Özcan Deniz'in tarzı takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Sakallarını kesen Özcan Deniz, yeni imajını takipçileriyle paylaştı.
Ailesiyle yaşadığı çalkantılı olaylarla gündem olan Özcan Deniz, yeni projesi için sakallarını uzattı. Beyazlayan sakallarıyla şirin babaya benzetilen Özcan Deniz eski tarzına döndü.
Takipçilerinin eleştiri yağdırdığı Özcan Deniz, proje biter bitmez eski haline döndü. Sakallarına veda eden Özcan Deniz, yeni tarzını sosyal medyadan paylaştı.
Özcan Deniz yeni imajını " Öz'e dönüş" notuyla paylaştı. Özcan Deniz'e takipçilerinden "Bu halin daha çok yakışıyor", "Kesinlikle daha genç gösteriyorsun" gibi yorumlar yağdı.