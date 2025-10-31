Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Sakallarını kesen Özcan Deniz, yeni imajıyla takipçilerinden tam not aldı

Son olarak Kızıl Goncalar dizisinde rol alan Özcan Deniz, yeni projesi sakallarını uzatmış ve yeni imajıyla Şirin Baba'ya benzetilmişti. Sakallarına veda eden Özcan Deniz yeni imajını "Öz'e dönüş" notuyla paylaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sakallarını kesen Özcan Deniz, yeni imajıyla takipçilerinden tam not aldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.10.2025
saat ikonu 10:23
|
GÜNCELLEME:
31.10.2025
saat ikonu 10:23

Ailesiyle yaşadığı problemlerle gündeminden düşmeyen Özcan Deniz, yeni proje hazırlığında imajını da değiştirdi. Sakallarını uzatan Özcan Deniz'in tarzı takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Sakallarını kesen Özcan Deniz, yeni imajını takipçileriyle paylaştı.

ÖZCAN DENİZ ŞİRİN BABA GÖRÜNTÜSÜNE VEDA ETTİ

Ailesiyle yaşadığı çalkantılı olaylarla gündem olan Özcan Deniz, yeni projesi için sakallarını uzattı. Beyazlayan sakallarıyla şirin babaya benzetilen Özcan Deniz eski tarzına döndü.

Sakallarını kesen Özcan Deniz, yeni imajıyla takipçilerinden tam not aldı

ÖZCAN DENİZ ÖZÜNE DÖNDÜ

Takipçilerinin eleştiri yağdırdığı Özcan Deniz, proje biter bitmez eski haline döndü. Sakallarına veda eden Özcan Deniz, yeni tarzını sosyal medyadan paylaştı.

Sakallarını kesen Özcan Deniz, yeni imajıyla takipçilerinden tam not aldı

Özcan Deniz yeni imajını " Öz'e dönüş" notuyla paylaştı. Özcan Deniz'e takipçilerinden "Bu halin daha çok yakışıyor", "Kesinlikle daha genç gösteriyorsun" gibi yorumlar yağdı.

Sakallarını kesen Özcan Deniz, yeni imajıyla takipçilerinden tam not aldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tüyleri diken diken eden sözleri! "Ben yaptım pişmanım..."
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güllü'nün daha önce hiç görmediğiniz kareleri ortaya çıktı! Haklarındaki iddialar sonrası Güllü'nün çocuklarından manidar paylaşım!

Sıkça Sorulan Sorular

ÖZCAN DENİZ KAÇ YAŞINDA?
19 Mayıs 1972 doğumlu Özcan Deniz, kariyerine müzikle başlayan Özcan Deniz, oyunculuk ve yönetmenlik alanlarında da faaliyet göstermiştir.
ETİKETLER
#Magazin
#sakal
#Özcandeniz
#Yeniproje
#İmajdeğişikliği
#Şirinbaba
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.