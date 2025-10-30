Menü Kapat
TGRT Haber
Arama Kapat
19°
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Güllü'nün daha önce hiç görmediğiniz kareleri ortaya çıktı! Haklarındaki iddialar sonrası Güllü'nün çocuklarından manidar paylaşım!

Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden arabesk müziği sanatçısı Güllü'nün çocukları, ünlü ismin daha önce görülmemiş karelerini paylaştı. Tuğyan Ülkem Gülter ile Tuğberk Yağız Gülter, haklarında çıkan iddialar sonrası anneleriyle yer alan

30.10.2025
Güllü'nün evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından arabesk müziğinin sevilen ismi hakkında "" iddiaları ortaya atıldı. Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın, mahkemeye şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında suç duyurusunda bulundu. Güllü'nün oğluyla ilgili de iddiaları da gündem oldu. Tuğyan Ülkem Gülter ile Tuğberk Yağız Gülter, haklarında çıkan iddialar sonrasında anneleri Güllü'yle yer alan fotoğrafları paylaştı

GÜLLÜ'NÜN KIZI TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın, Yalova Adliyesi'ne giderek, şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter suç duyurusunda bulunmuştu. Ferdi Aydın, Güllü'nün cinayete gittiğini öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

Güllü'nün daha önce hiç görmediğiniz kareleri ortaya çıktı! Haklarındaki iddialar sonrası Güllü'nün çocuklarından manidar paylaşım!

Ferdi Aydın, Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini öldürdüğünü ileri sürerek, annesinin ölmesini istediği mesajları da savcılığa verdi. Tuğyan Ülkem Gülter'in, savcılığa verdiği ifadede ise "Gösterilen mesajlar bana ait, kabul ediyorum ama ben bu mesajları ara ara annemle tartıştığım zamanlarda yazıyordum. Annemi öldürmedim" dedi.

Güllü'nün daha önce hiç görmediğiniz kareleri ortaya çıktı! Haklarındaki iddialar sonrası Güllü'nün çocuklarından manidar paylaşım!

GÜLLÜ'NÜN OĞLUNDAN ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İÇİN KADES'TEN YARDIM İSTEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Sevilay Yılman, 'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' programında; Güllü'nün vefat etmeden yaklaşık üç ay önce oğlu Tuğberk Yağız Gülter'den şiddet gördüğünü söyledi. Yılman, Güllü'nün Kadın Destek Uygulaması (KADES) aracılığıyla yardım çağrısında bulunduğunu ifade etti.

Güllü'nün daha önce hiç görmediğiniz kareleri ortaya çıktı! Haklarındaki iddialar sonrası Güllü'nün çocuklarından manidar paylaşım!

GÜLLÜ'NÜN DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ KARELERİNİ ÇOCUKLARI PAYLAŞTI

İki kardeş, haklarındaki çıkan bu haberler sonrasında, annelerinin vefatından sonra ilk kez anneleriyle yer alan fotoğrafları sosyal medyada paylaşması dikkat çekti.

Güllü'nün daha önce hiç görmediğiniz kareleri ortaya çıktı! Haklarındaki iddialar sonrası Güllü'nün çocuklarından manidar paylaşım!

Güllü'nün daha önce görülmemiş karelerini paylaşan Tuğyan Ülkem Gülter ile Tuğberk Yağız Gülter'e çok sayıda yorum yapıldı.

Güllü'nün daha önce hiç görmediğiniz kareleri ortaya çıktı! Haklarındaki iddialar sonrası Güllü'nün çocuklarından manidar paylaşım!
ETİKETLER
#şiddet
#cinayet
#Güllü
#Arabesk Müzik
#Ferdi Aydın
#Tuğyan Ülkem Gülter
#Tuğberk Yağız Gülter
#Magazin
