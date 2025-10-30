Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses'i kızdıracak sözler!

Hüseyin Tatlı, dargın olduğu abisi İbrahim Tatlıses ile arasının neden bozulduğunu ilk kez anlattı. Katıldığı programda konuşan Hüseyin Tatlı, İbrahim Tatlıses'ten "zalim" diye bahsetti. Hüseyin Tatlı ayrıca, İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak yüzünden evinden de olduğunu belirtti.

KAYNAK:
haberler.com
|
GİRİŞ:
30.10.2025
saat ikonu 15:34
|
GÜNCELLEME:
30.10.2025
saat ikonu 15:37

Son dönemde çocukları ve Ahmet Tatlıses ile yaşadığı kavgalarla gündeme gelen , bir dönem kardeşi Hüseyin Tatlı ile de yaşadığı polemikle dikkat çekti. Katıldığı programda konuşan Hüseyin Tatlı, hem abisi İbrahim Tatlıses'e hem de yeğeni Dilan Çıtak'a demediğini bırakmadı.

HÜSEYİN TATLI'NIN SÖZLERİ İBRAHİM TATLISES'İ KIZDIRACAK

Abisi İbrahim Tatlıses ile konuşmadığını belirten Hüseyin Tatlı, katıldığı programda, 'İbrahim Tatlıses iki ruh taşıya bir adam. Bir bedende iki ruh. Birisi İbrahim tatlı, diğeri İbrahim Tatlıses. İbrahim Tatlı merhametli, yardımsever, dobra, cesur, vicdanlı, müthiş bir adam. Fakat bu İbrahim Tatlı sonra İbrahim Tatlıses oldu. İbrahim Tatlıses büyüdükçe egosu da büyüdü. Markalaştı güçlü oldu. Devreye ne giriyor güç eşittir zalimlik. İbrahim Tatlıses, İbrahim Tatlı'yı 40 yıl ezdi.' sözleriyle dikkat çekti.

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses'i kızdıracak sözler!

HÜSEYİN TATLI "DİLAN YÜZÜNDEN EVİ BOŞALTTIM"

Dilan Çıtak için oturduğu evden çıkarıldığını itiraf eden Hüseyin Tatlı, "Şule Hanım aradı, 'İbrahim Bey sizin evden çıkmanızı istiyor' dedi. 15 gün süre istedim, sonra çıktım. Bir hafta sonra Dilan arayıp 'amca ne zaman çıkacaksın' dedi. Sonra ne Dilan o eve girdi, ne de bir başkası. O ev bir yıl boş kaldı" şeklinde konuştu.

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses'i kızdıracak sözler!
