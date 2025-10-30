Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses'i kızdıracak sözler!

Son dönemde çocukları Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses ile yaşadığı kavgalarla gündeme gelen İbrahim Tatlıses, bir dönem kardeşi Hüseyin Tatlı ile de yaşadığı polemikle dikkat çekti. Katıldığı programda konuşan Hüseyin Tatlı, hem abisi İbrahim Tatlıses'e hem de yeğeni Dilan Çıtak'a demediğini bırakmadı.

HÜSEYİN TATLI'NIN SÖZLERİ İBRAHİM TATLISES'İ KIZDIRACAK

Abisi İbrahim Tatlıses ile konuşmadığını belirten Hüseyin Tatlı, katıldığı programda, 'İbrahim Tatlıses iki ruh taşıya bir adam. Bir bedende iki ruh. Birisi İbrahim tatlı, diğeri İbrahim Tatlıses. İbrahim Tatlı merhametli, yardımsever, dobra, cesur, vicdanlı, müthiş bir adam. Fakat bu İbrahim Tatlı sonra İbrahim Tatlıses oldu. İbrahim Tatlıses büyüdükçe egosu da büyüdü. Markalaştı güçlü oldu. Devreye ne giriyor güç eşittir zalimlik. İbrahim Tatlıses, İbrahim Tatlı'yı 40 yıl ezdi.' sözleriyle dikkat çekti.

HÜSEYİN TATLI "DİLAN YÜZÜNDEN EVİ BOŞALTTIM"

Dilan Çıtak için oturduğu evden çıkarıldığını itiraf eden Hüseyin Tatlı, "Şule Hanım aradı, 'İbrahim Bey sizin evden çıkmanızı istiyor' dedi. 15 gün süre istedim, sonra çıktım. Bir hafta sonra Dilan arayıp 'amca ne zaman çıkacaksın' dedi. Sonra ne Dilan o eve girdi, ne de bir başkası. O ev bir yıl boş kaldı" şeklinde konuştu.