19°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Güllü'nün oğlu hakkındaki yeni iddialar kan dondurdu!

Arabesk müziği sanatçısı Güllü'nün ölümünün ardından olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Sevilay Yılman, 'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' programında; Güllü'nün ölümünden 3 ay önce Tuğberk Yağız Gülter'den şiddet gördüğünü iddia etti.

Güllü'nün oğlu hakkındaki yeni iddialar kan dondurdu!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2025
saat ikonu 12:20
|
GÜNCELLEME:
30.10.2025
saat ikonu 12:20

Arabesk müziğin unutulmaz ismi Güllü'nün ölümünün ardından ortaya atılan iddialar gündem olmaya devam ediyor. Ünlü sanatçının patronu Ferdi Aydın'ın "Güllü'yü, öz kızı Tuğyan Ülkem Gülter öldürdü" sözleri gündeme bomba gibi düştü. Son olarak ise Güllü'nün oğluyla ilgili iddialar "pes" dedirtti.

GÜLLÜ'NÜN OĞLUYLA İLGİLİ İDDİLAR ŞOKE ETTİ

Sevilay Yılman, 'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' programında; Güllü'nün vefat etmeden yaklaşık üç ay önce Tuğberk Yağız Gülter'den gördüğünü söyledi. Yılman, Güllü'nün Kadın Destek Uygulaması (KADES) aracılığıyla yardım çağrısında bulunduğunu ifade etti.

Güllü'nün oğlu hakkındaki yeni iddialar kan dondurdu!

GÜLLÜ'NÜN KIZI O MESAJLARI KABUL ETTİ

Güllü'nün ölümüyle ilgili sanatçının eski patronu Ferdi Aydın, 2 şahitle birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aydın, Güllü'yü kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in öldürdüğünü iddia etti. Aydın, Gülter'in WhatsApp yazışmalarını da kanıt olarak gösterdi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, bu açıklamanın ardından Tuğyan Ülkem Gülter'i adliye çağırıp WhatsApp mesajlarıyla ilgili ifadesini aldı.

Güllü'nün oğlu hakkındaki yeni iddialar kan dondurdu!

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan detaylarda Aydın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Güllü hanım için buraya geldik. Delillerimizi sunduk, söylemlerimizi söyledik, şahitlerimizi getirdik. İçeride Tuğyan hanımın en yakın 2 arkadaşı var. Onların söylemleri var. Tuğyan hanımın cinayeti işlediğini, bunu 6 aydır planladığını söylediler, iddia ettiler. Biz onları şimdi savcılığa getirdik. Tuğyan hanımın evde bir ifadesi olmuş Bircan hanıma, 'keşke annemi böyle öldürmeseydim, çok üzüldüm' diye söylemleri olmuş. Çünkü araba kazası ya da silahla vurdurtmayı düşünüyormuş ama şu an camdan aşağı attığı için böyle üzgün olduğunu belirten sözler söylemiş. İçeride şahitlerimiz avukat huzurunda ifadelerini verecekler. Ülkemizin başı sağ olsun. Biz elimizden geleni yaptık'' demişti.

Güllü'nün oğlu hakkındaki yeni iddialar kan dondurdu!
