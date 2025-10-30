Ferdi Kadıoğlu eşine yaptığı jestle yine takdir topladı

Brighton & Hove Albion forması giyen Ferdi Kadıoğlu, geçtiğimiz hafta kızını kucağına aldı. Sera Vrij ve Ferdi Kadıoğlu çifti kızlarına Felicia Sofia ismini verdi. Sera Vrij, son paylaşımında hayat arkadaşı Ferdi Kadıoğlu'nun kendisine yaptığı sürprizi paylaştı.

FERDİ KADIOĞLU'NDAN ROMANTİK JEST! HERKESİN AĞZI AÇIK KALDI

Yeni doğan bebeklerini kucaklarına almanın heyecanını yaşayan Kadıoğlu ve Vrij, bu özel anı takipçileriyle paylaşarak mutluluklarını duyurdu. Sosyal medyada yayınlanan paylaşımla ünlü çifte eski takım arkadaşlarından da yorum yağdı.

Ferdi Kadıoğlu eşi Sera Vrij'nin doğum günü için binlerce gül gönderdi. Eşini hediyelere boğan Ferdi Kadıoğlu'nun gönderdiği hediyelere düştüğü notta ise, "Bebeğimizi taşıdığın her gün için bir gül." ifadeleri yer aldı.