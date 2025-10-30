Menü Kapat
19°
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Ferdi Kadıoğlu eşine yaptığı jestle yine takdir topladı

Milli takım oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, geçtiğimiz hafta baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Sera Vrij ile Ferdi Kadıoğlu çifti kızlarına Felicia Sofia ismini verirken, ünlü futbolcunun eşine yaptığı son jest ise takdir topladı.

Ferdi Kadıoğlu eşine yaptığı jestle yine takdir topladı
Brighton & Hove Albion forması giyen , geçtiğimiz hafta kızını kucağına aldı. Sera Vrij ve Ferdi Kadıoğlu çifti kızlarına Felicia Sofia ismini verdi. Sera Vrij, son paylaşımında hayat arkadaşı Ferdi Kadıoğlu'nun kendisine yaptığı sürprizi paylaştı.

FERDİ KADIOĞLU'NDAN ROMANTİK JEST! HERKESİN AĞZI AÇIK KALDI

Yeni doğan bebeklerini kucaklarına almanın heyecanını yaşayan Kadıoğlu ve Vrij, bu özel anı takipçileriyle paylaşarak mutluluklarını duyurdu. Sosyal medyada yayınlanan paylaşımla ünlü çifte eski takım arkadaşlarından da yorum yağdı.

Ferdi Kadıoğlu eşine yaptığı jestle yine takdir topladı

Ferdi Kadıoğlu eşi Sera Vrij'nin için binlerce gönderdi. Eşini hediyelere boğan Ferdi Kadıoğlu'nun gönderdiği hediyelere düştüğü notta ise, "Bebeğimizi taşıdığın her gün için bir gül." ifadeleri yer aldı.

Ferdi Kadıoğlu eşine yaptığı jestle yine takdir topladı

Sıkça Sorulan Sorular

FERDİ KADIOĞLU KAÇ YAŞINDA?
7 Ekim 1999 Hollanda doğumlu Ferdi Kadıoğlu, Brighton & Hove Albion'da forma giymektedir. 2018 yılında Hollanda takımından Fenerbahçe'ye transfer olan Ferdi Kadıoğlu uzun yıllar Fenerbahçe forması giydi.
